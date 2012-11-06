پلمپ 2 واحد صنفی در شفت/توقیف 344 دستگاه وسیله نقلیه متخلف در ماسال

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار فرداد فکوری افزود: پلیس امنیت عمومی این شهرستان به منظور نظارت بر اجرای قانون از سوی صنوف، از صنوف منطقه مزبور بازدید کرد.

وی با اشاره به اینکه دو واحد صنفی اعم از تالار عروسی و آژانس تاکسی در این بازدید پلمپ شد، اظهارداشت: این صنوف علی رغم تذکرات لازم پلیس به دلیل عدم انجام تعهدات قانونی و عدم اجرای آئین نامه اماکن عمومی پلمپ شدند.

جاده ای با کاربرد بین المللی ولی با شرایط محلی

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی گیلان گفت: جاده فومن - سراوان به طول 44 کیلومتر یکی از پرتردد ترین محورهای ارتباطی استان با کاربرد ترانزیتی اما با شرایط و امکانات بسیار ضعیف از پرحادثه ترین جاده های استان محسوب می شود.

سرهنگ مجید جمشاد بیان داشت: این جاده با محوردو طرفه از منطقه سراوان به عنوان کمربندی کلانشهر رشت تلقی شده و خودروهایی که قصد تردد در شهرستانهای غربی گیلان و استان های همجوار مانند اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی را دارند و همچنین کامیون های ترانزیتی کشورهای حاشیه غربی دریای خزر از این جاده عبور می کنند.

وی با بیان اینکه این جاده با گذر از مناطق جنگلی، کشاورزی، مسکونی و تجاری از ویژگی بسیار منحصر به فردی برخوردار است، تصریح کرد: تردد خودروهای سنگین در کنار رفت و آمد متعدد خودروهای سبک در این جاده دوطرفه بستر مناسب برای وقوع حوادث را ایجاد می کند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی گیلان فقدان روشنایی، ارتفاع سطح جاده با کنار راه و فقدان حفاظ ایمنی مناسب و شیب شیروانی در بیشتر نقاط این جاده و دوطرفه بودن مسیر رفت و برگشت را از عوامل حادثه خیز بودن این جاده اعلام کرد.

دستگیری سارقان زورگیر در شهرستان شفت

فرمانده انتظامی شهرستان شفت از دستگیری سارقان زورگیر در این شهرستان خبر داد و گفت: یک فقره سرقت به عنف توسط افرادی به هویت افشین و الیاس و زورگیری 5 میلیون ریال وجه نقد، دستگیری این سارقان به صورت ویژه در دستورکار کارآگاهان آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ پاسدار فرداد فکوری افزود: کارآگاهان آگاهی با پیگیری های خود موفق به شناسایی و دستگیری این سارقان در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهشان شدند.

وی با اشاره به اینکه سارقان مورد دستگیی سابقه دار هستند، اظهار داشت: این دو سارق پس از عزیمت با یک دستگاه موتورسیکلت به منزل شخصی در یکی از روستاهای این شهرستان، صاحب خانه را به بهانه های واهی از منزلش دور کرده و نفر دوم در همین اثنا به زور وارد منزل و با ضرب و شتم و تهدید پنج میلیون ریال سرقت و سپس با یک دستگاه موتورسیکلت متواری شده بودند.

توقیف 344 دستگاه وسیله نقلیه متخلف در ماسال

فرمانده انتظامی ماسال گفت: با تلاش اکیپ های عملیاتی پلیس این شهرستان در مهر ماه 136 دستگاه خودرو و 208 موتورسیکلت متخلف توقیف و روانه پارکینگ شد.

سرهنگ رحیم مهدی زاده افزود: این وسایل نقلیه متخلف در راستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی به دلیل آلودگی صوتی، استفاده از برچسب های دودی وحرکات نمایشی و نامتعارف و عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی توقیف شدند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پلیس در راستای اجرای قانون و برقراری نظم و امنیت عمومی برای شهروندان با تمام توان و قوا عرصه را برای مجرمان تنگ خواهد کرد ازشهروندان این شهرستان خواست تا هرگونه موارد مشکوک را به مرکز فوریت های پلیسی 110 اطلاع دهند.

پایان ماموریت "مردم یاری لشکرعملیاتی 16 قدس گیلان " در سردشت

مراسم اختتامیه برنامه های مردم یاری لشکرعملیاتی 16 قدس گیلان که ماموریت مبارزه با گروه تروریستی پژاک در نواحی مرزی سردشت را بر عهده داشت درشهرمیرآباد شهرستان سردشت آذربایجان غربی برگزار شد.

سردار حزنی فرمانده قرارگاه سازندگی کوثر به نقش این قرارگاه درمحرومیت زدایی از مناطق مختلف کشور عنوان و یاری رسانی به مناطق محروم کشور وظایف مهم است.

بخشدار شهر میر آباد نیز ضمن قدردانی از فرماندهان سپاه در یاری رساندن به مردم منطقه گفت: مردم منطقه میرآباد وحومه رزمندگان لشکر 16 قدس گیلان را صحابه پیامبر لقب داده اند.