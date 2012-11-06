ورود سالانه دومیلیون گردشگر به دیلم/ لزوم توسعه زیرساختهای گردشگری

ماشاالله احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت گردشگری شهرستان دیلم، اظهار داشت: با توجه به گردشگپذیر بودن شهرستان دیلم در طول فصول سال ضرورت دارد تا بخش خصوصی اقدام به سرمایه گذاری در صنعت گردشگری شهرستان دیلم کند و به کمک بخش دولتی در این عرصه بشتابد.

فرماندار دیلم یادآورشد: متأسفانه زیرساخت‌های لازم برای توسعه این بخش در شهرستان با تلاش‌های فراوان صورت گرفته کافی نیست و تا رسیدن به نقطه مطلوب و ایده‌آل راه طولانی را در پیش رو داریم.

وی خاطرنشان ساخت: ما در هر سال میزبان بیش از دو میلیون گردشگر در شهرستان دیلم هستیم که علاوه بر اینکه از اماکن تفریحی – سیاحتی و زیارتی دو شهر دیلم و امام حسن دیدن می‌کنند، از سایر فضاهای گردشگری شهرستان مانند شهر تاریخی شی نیز، ماهرویان، آثار باستانی شهر ویران، قلعه حصار، پارک جنگلی بیدو و عامری، ساحل ماسه دیلم و ... نیز بازدید به عمل می‌آورند.

برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه گذاری در بخش گردشگری دیلم

فرماندار شهرستان دیلم ضمن طرح ایده برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه گذاری در بخش گردشگری این شهرستان متذکر شد: از همه سرمایه گذاران داخلی و خارجی دعوت می کنیم تا به فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم بخش گردشگری در شهرستان دیلم اقدام کنند.

وی بیان داشت: ما هم آماده ایم تا بسترهای لازم برای طرح های ارائه شده در این بخش را فراهم کنیم و به همین علت نیز ایده برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری در بخش گردشگری شهرستان دیلم را مطرح می کنیم.

احمدی اضافه کرد: ما در بخش دولتی امسال در شهر دیلم 800 میلیون تومان و در شهر امام حسن 600 میلیون تومان برای ساحل‌سازی و ایجاد فضای مناسب گردشگری اعتبار گذاشته ایم.

ویلاسازی در سواحل دیلم

وی ادامه داد: همچنین رایزنی‌هایی را هم با شرکت مناطق نفت خیز جنوب مرکز اهواز داشتیم که در کنار ساحل ما ویلا سازی کنند و به صورت مشارکتی با ما برای کارمندان خود فضای گردشگری مناسبی را فراهم کنند که هنوز به نتیجه نرسیده و در حال پیگیری است.

احمدی تصریح کرد: در حال حاضر نمایندگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با دو کارمند با پیگیری صورت گرفته با مرکز استان آغاز فعالیت کرده است و ما در حال آماده سازی فضای اداری برای آنها هستیم.

فرماندار شهرستان دیلم در پایان گفت:با توجه به حجم مسافری که به شهرستان دیلم می آید و قدمت چند هزارساله این شهرستان و بناهای متعدد، می‌طلبد که در آینده شاهد گسترش دامنه فعالیت این سازمان در شهرستان دیلم باشیم.