مجلس تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد را تصویب کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 122 رای موافق، 68 رای مخالف، 18 رای ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در مجلس با تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی در دوران مدیریتی جاسبی موافقت کردند.

بر اساس این گزارش علی اصغر زارعی به عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: با تغییر مدیریت دانشگاه آزاد اصلاحاتی در این دانشگاه صورت گرفت.

و ی ادامه داد: آقای دانشجو در جلسه‌ای که در کمیسیون حاضر شده بود اعلام کرد که تنها در خصوص عملکرد مدیریتی خود پاسخگو خواهد بود و اگر در رابطه با گذشته سوالاتی وجود دارد آماده همکاری برای تحقیق و تفحص است.

این نماینده تهران با اشاره به تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد در مجلس هفتم گفت: در مجلس هفتم نیز تحقیق و تفحصی از دانشگاه آزاد صورت گرفت اما قرائت نشد.

عضو کمیسیون آموزش تحقیقات ادامه داد:‌در 4 سال گذشته حوادثی در دانشگاه اتفاق افتاد که انگشت اتهام به سمت این دانشگاه رفت. در فتنه 88 هم این حوادث خود را نشان داد.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: موضوع وقف دانشگاه آزاد و یکشنبه سیاه مجلس که با تدبیر مقام معظم رهبری حل شد نیز از موضوعات خاص مورد نظر طراحان تحقیق است.

وی استفاده شخصی از اموال دانشگاه آزاد، معاملات صوری، استفاده از افراد فاقد صلاحیت در پست‌های مختلف، حقوق‌های کلان برخی کارکنان، تاسیس شعبات صوری در لندن و بیروت را از محوری دیگر این تحقیق و تفحص خواند.

در پایان این تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس تصویب شد.