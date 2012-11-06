ممنوعیت توزیع مرغ فله ای/ به محصولات ارگانیک به عنوان کالای لوکس نگاه می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صفایی مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران در جلسه علنی روز سه شنبه شورای شهر با ارائه گزارشی در خصوص حسن اجرای مصوبه ساماندهی و ارتقای کیفیت محصولات قابل عرضه در میادین میوه و تره بار گفت: برای پایش کیفیت محصولات ورودی به میادین میوه و تره بار 1415 نمونه از محصولات برداشت شد که 25 میوه پرمصرف و 20 نوع سم پرخطر در این پایش ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: مرغ ها و محصولات پروتئینی نیز از لحاظ هورمون ها و آنتی بیوتیک ها مورد بررسی قرار گرفته و همچنین نفوذ عناصر سنگین بر روی انواع سبزی ها نیز بررسی شد.

صفایی بدون آنکه به نتایج این پایش ها اشاره کند خبر از عرضه مرغ بسته بندی شده در میادین میوه و تره بار خبر داد و گفت: 9 سال است که عرضه مرغ فله ای در کشور ممنوع است اما این ممنوعیت در تهران قابلیت اجرایی نداشت اما در حال حاضر تمامی مرغ های عرضه شده در میادین به صورت بسته بندی است

حذف عرضه تخم مرغ بدون شناسنامه

صفایی در ادامه با اشاره به ممنوعیت عرضه تخم مرغ بدون شناسنامه در میادین میوه و تره بار گفت: 6 ماه است که در تهران تخم مرغی بدون شناسه عرضه نمی شود .

وی از تعریف استانداردها در زمینه آفت کش ها و مبارزه با آفت های گیاهی خبر داد و گفت: تلاش کرده ایم تا محصولات کیفی که از مزرعه تا بازار مورد کنترل و بررسی قرار می گیرند در میادین میوه و تره بار عرضه شوند بنابراین در فاز 1 که تا پایان آبان ماه به بهره برداری می رسد 35 غرفه میوه و محصولات کیفی احداث و در فاز 2 که تا 15 آذرماه 75 غرفه و تا پایان سال 100 غرفه ما عرضه کننده محصولات کیفی خواهند بود.

انتقاد از افزایش قیمت دو برابری محصولات کیفی

معصومه آباد دبیر کمیته سلامت شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به کمبودهایی که در آزمایشگاههای محصولات کیفی وجود دارد، گفت: به گفته مسئولان این آزمایشگاهها ما ابزارهای لازم برای برخی اندازه گیری ها را نداریم بنابراین با این اندازه سطح پایش چرا محصولات کیفی با قیمت دو برابر محصولات مشابه عرضه می شوند در حالیکه این میزان در دنیا 20 درصد است.

وی در ادامه خواستار روند عرضه گوشت گرم استرالیا به کشور شد و گفت: گفته می شود این گوشت گرم از ترکیه وارد کشور می شود که باید روند نگهداری و عرضه آن مشخص شود.

آباد در ادامه خواستار توضیح مسئولان شهرداری در خصوص تعطیلی کارخانه خوراک دام و عدم بهره برداری کارخانه تولید ظروف یک بار مصرف گیاهی شد.

مرتضی طلایی نیز در ادامه این جلسه خواستار میزان تفاوت محصولات ارائه شده با سایر محصولات شد.

معصومه ابتکار دبیر کمیته محیط زیست شورای شهر تهران نیز بررسی سموم و محصولات کشاورزی را اتفاق مهمی در صنعت کشاورزی دانست که برای اولین بار طی 46 سال گذشته اتفاق افتاده و گفت: تفاوت قیمت ها منطقی است که تاثیر آن را بر روی سلامت شهروندان خواهیم دید.

وی ادامه داد: در هنگام پایش در صورت شناسایی متخلفان که محصولات خود را تحت عنوان محصولات ارگانیک عرضه می کنند،.حتما جرایمی در نظر گرفته شود تا نقش بازدارندگی داشته باشد.

هنوز عرضه مرغ فله ای در برخی میادین وجود دارد

پروین احمدی نژاد یکی دیگر از اعضای شورای شهر نیز با انتقاد از قیمت دو و نیم برابری عرضه محصولات ارگانیک در مراکز میوه و تره بار گفت: هنوز برخی از میادین میوه و تره بار مرغ را به صورت فله ای عرضه می کنند که احتمال دارد این میادین از چشم ناظر شما دور مانده باشد.

در ادامه جلسه، محمد علی نجفی با اشاره به افزایش رضایتمندی مردم از میادین میوه و تره بار گفت: سطح کیفیت محصولات عرضه شده در میادین میوه و تره بار افزایش یافته که می توان این رضایتمندی را در مردم مشاهده کرد.

حسین صفایی مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار نیز در ادامه این جلسه در پاسخ به انتقادات مطرح شده در صحن شورا گفت: افزایش قیمت محصولات کیفی 30 تا 40 درصد است زیرا اگر بیش از آن باشد مورد توجه مخاطبان قرار نمی گیرد.

وی در توضیح دلایل گران شدن محصولات ارگانیک گفت: تراکم محصولات ارگانیک در زمین های زراعی کمتر است و همچنین هزینه نظارت بر این زمین ها بالاست . گوشت استرالیا با ارز مرجع خریداری و مستقیما از استرالیا به کشور وارد می شود و از لحاظ کیفی از سطح قابل قبولی برخوردار است هر چند ما تمامی این محصولات را از لحاظ کیفی بررسی می کنیم و پیش آمده که از عرضه برخی از آنها جلوگیری کرده ایم.

صفایی تاکید کرد: اگر این گوشت ها از کشوری مانند پاکستان می آمد شاید نمی شد به سلامت و کیفیت آن اطمینان کرد اما کشور استرالیا به راحتی از استانداردهای خود پایین نمی آید.

وی در خصوص عدم بهره برداری کارخانه ظروف یک بار مصرف گیاهی گفت: متاسفانه برق این کارخانه تامین نشده و در صورت تامین آن راه اندازی می شود همچنین کارخانه خوراک دام تعطیل نشده و تنها سطح تولیدات آن به دلیل کاهش واردات میوه و سبزیجات و افزایش قیمت یونجه پایین آمده است.

چمران نیز در ادامه این جلسه با اینکه قیمت محصولات ارگانیک بالاست و به همین دلیل است که هنوز از آن استقبال نشده است، گفت: محدود بودن غرفه های عرضه محصولات ارگانیک به دلیل همین عدم استقبال است که اگر قیمت ها پایین بیاید مطمئنا فراگیرتر می شود.

وی اضافه کرد: مردم هنوز به محصولات ارگانیک به عنوان میوه لوکس نگاه می کنند در حالیکه باید به عنوان یک محصول بهداشتی و طبیعی محسوب شود.