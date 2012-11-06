اجرای برنامه های ویژه محرم در میدان امام حسین(ع)/افتتاح نمایشگاه عطر سیب در بوستان ولایت

به گزارش خبرنگار مهر ، محمدهادی ایازی در یک نشست خبری که به مناسبت برگزاری دهمین دوره نمایشگاه عطر سیب و برنامه های شهرداری تهران در ایام محرم ، در بوستان ولایت برگزار شد ، گفت: این نمایشگاه در فضایی بالغ بر 20 هزار متر مربع برپا شده است. در این فضا 30 کانتر پیش بینی شده است و هیئت های مذهبی می توانند با ارائه برگه فعالیتشان از اعتبارات ارائه شده شهرداری برخوردار شوند که این اعتبارات به صورت بن کارت به آنها داده می شود.

وی ادامه داد: بن کارت های نمایشگاه عطر سیب به هیئت های دانش آموزی 250 هزار تومان ، هیئت های مستمر 300 هزار تومان ، هیئت های دانشجویان 400 هزار تومان و به تکیه ها ، حسینیه ها و مساجد هر یک 400 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

ایازی اظهار داشت: امسال سازمان میادین میوه و تره بار در نمایشگاه عطر سیب به ارائه گوشت ، مرغ سیب زمینی و پیاز با قیمت و کیفیت مناسب و فروشگاه شهروند نیز به ارائه برنج ، حبوبات و روغن می پردازد که برخی از این اقلام در حدود 15 تا 30 درصد ارزان تر ارائه می شود.

سخنگوی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه برنامه های فرهنگی متعددی در نمایشگاه عطر سیب پیش بینی شده به برپایی یک استیج برای اجرای برنامه های فرهنگی اشاره کرد و گفت: در این مکان حسینیه ای نیز برای برگزاری برنامه های مذهبی هیئت ها پیش بینی شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه امروز در روز افتتاحیه نمایشگاه عطر سیب 462 هیئت برای خرید مراجعه کردند ، گفت: پیش بینی می کنیم تا روز اختتامیه 16 هزار هیئت از نمایشگاه دیدن می کنند.

ایازی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه آیا به قولتان برای برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا(ع) در خیابان 17 شهریور عمل می کنید؟ گفت: هشتم ، نهم و دهم محرم به طور قطع برنامه های مختلفی در میدان امام حسین (ع) و این خیابان برگزار خواهد شد.با اجرای این پیاده راه برنامه ها را می توانیم برگزار کنیم ، همانطور که در عید غدیر در خیابان هنر توسط کانون پرورش فکری نوجوانان برنامه جشن غدیر برگزار و با استقبال شهروندان روبرو شد.

وی در پاسخ به این سوال که شهرداری تهران در طول سال چه حمایت هایی از هیئت های دانش آموزی به عمل می آورد ، گفت: شهرداری تهران همواره در تعامل و همکاری با وزارت آموزش و پرورش بوده و جدای از کمک به مدارس ، در سال جاری 160 میلیارد ریال برای نصب ست های ورزشی ، تجهیز کتابخانه های کلاسی ، کمک به ایزوگام و آسفالت مدارس به انجام رسانده و در نمایشگاه عطر سیب نیز به هیئت های مدارس 250 هزار تومان بن کارت می دهد.همچنین پیش بینی بن کارت در نمایشگاه یاد یار مهربان نیز انجام شده است.

ایازی درباره وضعیت پادگان جی و اتمام این پروژه اظهار داشت: شهرداری تهران طی توافقاتی که با ارتش به انجام رسانده بخشی از بزرگراه یادگار امام(ره) از خیابان آزادی به سمت میدان حق شناس و آذری کار را به انجام رسانده و تملک ها صورت گرفته است و برای بخش دیگری از این بزرگراه نیز در حال مذاکره با ارتش هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تمام پروژه های شهرداری امسال به بهره برداری می رسند؟ گفت: خوشبختانه تمامی پروژه ها زمان بندی دارند و مطابق با آن به اتمام می رسند. بزرگراه امام علی (ع) در 13 رجب سال آینده به بهره برداری می رسد اما به طور کل بخش قابل توجهی از پروژه ها امسال افتتاح می شوند.

سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به سوال خبرنگاری که موضوع شائبه بسته بندی گوشت وارداتی در میایدین میوه و تره بار بدون نظارت مناسب را مطرح کرد گفت: شهرداری وارد کننده گوشت نیست و نظارت برگوشت های وارداتی به کشور بر عهده سازمان دامپزشکی است که این سازمان بسته بندی و ذبح را هم نظارت کرده و در اختیار سازمام میادین قرار می دهد و اگر اشکالی باشد متوجه این سازمان است ؛ هرچند در سازمان میادین اقدامات حداقلی برای کنترل این اقلام به انجام می رسد.

وی در ادامه درباره میدان امام حسین (ع) گفت: در این میدان کار عمده مسقف کردن زیرگذر ، پیاده راه و سنگ کف میدان به اتمام رسیده و در ایام محرم، آماده برگزاری مراسم سوگواری خواهد بود اما بدنه میدان و خیابان 17 شهریور و ساماندهی خیابان شهرستانی نیز باید به انجام برسد که جز برنامه های ما بوده و اگر اعتبارات لازم تخصیص یابد این مهم امسال محقق می شود.

ایازی با اشاره به تمهیدات لازم برای ایمنی پروژه صدر - نیایش اظهار داشت: در این بزرگراه روزانه هزاران خودرو تردد می کنند و ما به مردم حق می دهیم که با دیدن جرثقیل های بزرگ در مسیر نگران باشند اما خوشبختانه اقدامات ایمنی به طور کامل پیش بینی شده و جای نگرانی نیست.

وی با بیان اینکه در خیلی از پروژه ها با چنین حجمی اتفاقات زیادی رخ می دهد ، گفت: خوشبختانه اتفاقی که در پروژه صد روی داد جزئی بوده است.

سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به این مطلب که هنوز مشکل کسبه خیابان 17 شهریور حل نشده ، اظهار داشت: تا زمانی که کار میدان امام حسین(ع) و خیابان 17 شهریور تمام نشود به کسبه آنجا حق می دهیم که با مشکلاتی مواجه باشند و از آنها پوزش می طلبیم. آنها مطمئن باشند که با اتمام این پروژه قیمت املاکشان افزایش چشمگیری می یابد.

ایازی با اشاره به برنامه های شهرداری تهران در ماه محرم تصریح کرد: در دهه اول محرم برنامه های گسترده ای در شهر تهران برگزار می شود و در روزهای تاسوعا و عاشورا خیمه های معرفت در سطح مناطق 22گانه برپا می شود.

وی از برگزاری برنامه هایی از قبیل اجرای نمایش های آیینی ، برپایی خیمه عاشورا و تولید محصولات فرهنگی متناسب با ایام سوگواری در قالب سی دی ، کتاب و نشریات خبر داد.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه به طور کل برای ایام محرم بیش از 300 برنامه مذهبی پیش بینی شده است ، در خصوص نحوه تبلیغات سطح شهر عنوان کرد: شهرداری تبلیغات شهری را برای هویت بخشی فضاهای بصری در ایام محرم و صفر به طور گسترده به انجام می رساند. امسال پرچم های بزرگی در سطح تهران به اهتزاز در می آید و شهر سیاهپوش می شود.

ایازی در پایان درباره اعتبارات مترو که از سوی دولت تاکنون پرداخت نشده است ، گفت: علی رغم گذشت 8 ماه از سال چه در بحث بهره برداری مترو و چه در موضوع عمرانی آن هنوز اعتبارات لازم از سوی دولت تخصیص نیافته و ما برای توسعه مترو و مدیریت بهره برداری آن نگران هستیم و امیدواریم به نحوی مجلس تکلیف و دولت تمکین کند تا اعتبارات لازم برای توسعه مترو تخصیص یابد.



