مقرری بگیران بیمه بیکاری استان مرکزی به 5150 نفر رسیدند

ناصر شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:در هفت ماهه نخست سال جاری سه هزار و 954 نفر مقرری بگیر جدید به سازمان تامین اجتماعی معرفی شده اند که از این تعداد برای سه هزار و 540نفر مقرری بیمه بیکاری برقرار شد.
وی از ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای به بیکاران خبرداد و خاطرنشان کرد: این اداره کل با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای در تلاش است مقرری بگیران در طول استفاده از بیمه بیکاری با فراگیری مهارتهای فنی و حرفه ای مهارت لازم را برای ورود به بازار کسب و کار بدست آورند.
وی بیان کرد: در سال جاری تعداد 350 نفر مقرری بگیر به سازمان آموزش فنی و حرفه ای معرفی شده اند و در حال حاضر در حال کسب آموزشهای مربوطه می باشد.
شیخی از قطع مقرری تعداد دو هزار و 512 نفر خبر داد و گفت: از این تعداد 450 نفر به دلیل اشتغال مجدد از طریق معرفی واحدهای متقاضی تسهیلات کارفرمایی از لیست مقرری بگیران خارج شده اند و ما بقی به طریق طرح های خود اشتغالی و عدم قبول شغل پیشنهادی و پایان مدت مقرری بوده است.
نظر شما