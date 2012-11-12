مقرری بگیران بیمه بیکاری استان مرکزی به 5150 نفر رسیدند

ناصر شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:در هفت ماهه نخست سال جاری سه هزار و 954 نفر مقرری بگیر جدید به سازمان تامین اجتماعی معرفی شده اند که از این تعداد برای سه هزار و 540نفر مقرری بیمه بیکاری برقرار شد.

وی از ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای به بیکاران خبرداد و خاطرنشان کرد: این اداره کل با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای در تلاش است مقرری بگیران در طول استفاده از بیمه بیکاری با فراگیری مهارتهای فنی و حرفه ای مهارت لازم را برای ورود به بازار کسب و کار بدست آورند.

وی بیان کرد: در سال جاری تعداد 350 نفر مقرری بگیر به سازمان آموزش فنی و حرفه ای معرفی شده اند و در حال حاضر در حال کسب آموزشهای مربوطه می باشد.