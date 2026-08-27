۹۹.۵ درصد جمعیت استان قم از نعمت گاز طبیعی برخوردارند

علی گودرزی مدیرعامل شرکت گاز استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، رهبر شهید و شهدای دولت اظهار کرد: خداوند را شاکریم که توفیق خدمتگزاری به مردم شریف استان قم و زائران و مجاوران کریمه اهلبیت حضرت فاطمه معصومه (س) را نصیب ما کرده است و امیدواریم بتوانیم در مسیر و راه شهدای والامقام انقلاب اسلامی و دولت گام برداریم.
وی با اشاره به ظرفیت گسترده خدماترسانی شرکت گاز استان قم افزود: مناسبتهایی همچون هفته دولت فرصت مناسبی برای ارائه گزارشی از خدمات و اقدامات انجامشده در بخشهای مختلف به مردم است و در همین چارچوب، مجموعه شرکت گاز استان نیز تلاش کرده است خدمات گازرسانی و برنامههای خود را به اطلاع شهروندان برساند.
گودرزی با بیان اینکه بخش عمدهای از طرحهای گازرسانی استان قم به سرانجام رسیده است، ادامه داد: در حوزه گازرسانی شهری، در حال حاضر حدود ۹۹.۸ درصد از جمعیت شهری استان که در هفت شهر سکونت دارند، از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و از این نظر، وضعیت استان در سطح مطلوبی قرار دارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان قم تصریح کرد: در بخش روستایی نیز گازرسانی به بخش بسیار گستردهای از روستاهای استان انجام شده است و اکنون تنها تعداد محدودی از روستاها باقی ماندهاند که برنامهریزی برای تکمیل گازرسانی به آنها در دستور کار قرار دارد.
وی گفت: امروز نیز گازرسانی به سه روستای استان قم به بهرهبرداری خواهد رسید و سه تا چهار روستای باقیمانده نیز در فرصت مناسب تحت پوشش شبکه گاز قرار خواهند گرفت.
پوشش گازرسانی روستاها تکمیل میشود
گودرزی با اشاره به وضعیت مطلوب ضریب نفوذ گاز در استان افزود: با تکمیل طرحهای باقیمانده، پیشبینی میشود ضریب نفوذ گاز در بخش روستایی استان قم به بیش از ۹۸ درصد برسد و قم همچنان در شمار استانهای سبز کشور از نظر برخورداری از شبکه گاز طبیعی قرار داشته باشد.
وی ادامه داد: در مجموع حدود ۹۹.۵ درصد از جمعیت استان قم از نعمت گاز طبیعی بهرهمند هستند و این میزان پوشش، جایگاه استان را از نظر برخورداری از شبکه گاز در سطح بالایی قرار داده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان قم با اشاره به نزدیک شدن فصل سرد سال بیان کرد: با پایان تدریجی فصل گرما و ورود به ماههای سرد، میزان استفاده مردم از وسایل گرمایشی و در نتیجه مصرف گاز افزایش پیدا میکند و ضرورت دارد مشترکان استان توجه بیشتری به مدیریت مصرف داشته باشند.
وی با اشاره به آسیبهایی که در جریان جنگ اخیر به برخی تأسیسات وارد شده است، گفت: از مردم عزیز استان درخواست میکنیم توصیههای مرتبط با صرفهجویی و مدیریت مصرف گاز را که از سوی شرکت ملی گاز ایران و شرکت گاز استان قم اطلاعرسانی میشود، جدی بگیرند و در مصرف این انرژی دقت بیشتری داشته باشند.
گودرزی افزود: صرفهجویی و کنترل مصرف از سوی مشترکان میتواند به جبران بخشی از آسیبهای واردشده کمک کند و زمینه استمرار خدماترسانی پایدار را فراهم آورد تا در ارائه خدمات به مردم وقفهای ایجاد نشود.
بهینهسازی موتورخانهها مصرف را کاهش میدهد
مدیرعامل شرکت گاز استان قم با تشریح اقدامات انجامشده برای کاهش مصرف گاز اظهار کرد: شرکت گاز استان در بخشهای مختلف، بهویژه ادارات، مراکز انتظامی و نظامی و مدارس، برنامه بهینهسازی موتورخانهها را آغاز کرده است و این اقدامات آثار قابل توجهی در کاهش مصرف داشته است.
وی ادامه داد: در همین راستا، پیشنهادهایی نیز به استاندار قم ارائه شد که مورد توجه قرار گرفت و برای آغاز فرآیند بهینهسازی در برخی دستگاههای اجرایی، اعتباری اختصاص یافت تا دستگاهها نیز در این زمینه مشارکت داشته باشند.
گودرزی با قدردانی از همکاری مدیریت استان افزود: اختصاص بودجه برای اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف در دستگاههای اجرایی، اقدامی ارزشمند است و از همراهی استاندار قم و همچنین مدیریت برنامهریزی استان و دکتر شاکری در حمایت از این موضوع قدردانی میکنیم.
وی گفت: بهینهسازی تجهیزات گرمایشی تنها محدود به دستگاههای دولتی نیست و در بخش خانگی، تجاری، مراکز خدماتی، واحدهای صنعتی و کارگاهی نیز میتوان با انجام اقدامات فنی و اصلاح الگوی مصرف، میزان استفاده از گاز را کاهش داد.
مدیرعامل شرکت گاز استان قم تأکید کرد: مشترکان میتوانند با بازبینی و سرویس تجهیزات مصرفکننده گاز، از جمله سیستمهای گرمایشی، موتورخانهها، پکیجها و بخاریها، زمینه کاهش مصرف را فراهم کنند و از هدررفت انرژی جلوگیری شود.
خدمات فنی برای اصلاح وسایل گرمایشی ارائه میشود
گودرزی در ادامه با اشاره به برنامههای شرکت ملی گاز برای بهینهسازی تجهیزات گرمایشی منازل افزود: شرکت ملی گاز با تعدادی از شرکتهای مجری در این زمینه قرارداد منعقد کرده است و نیروهای این شرکتها برای بررسی وضعیت وسایل گرمایشی به منازل مشترکان مراجعه میکنند.
وی ادامه داد: این شرکتها پس از بررسی شرایط تجهیزات گرمایشی، در صورت نیاز اقدامات لازم را برای بهسازی و اصلاح آنها انجام میدهند و بخش قابل توجهی از این خدمات نیز تقریباً به صورت رایگان ارائه میشود.
مدیرعامل شرکت گاز استان قم توضیح داد: در جریان این اقدامات ممکن است اصلاحاتی روی پکیج انجام شود یا تجهیزاتی برای کاهش تبادل حرارتی و افزایش بهرهوری سیستم گرمایشی نصب شود که این خدمات در موارد تعیینشده هزینهای برای مشترک ندارد.
وی افزود: البته در مواردی که تجهیزات با مشکل فنی مواجه باشند و انجام تعمیرات یا اقدامات تخصصی نیازمند هزینه باشد، ممکن است بخشی از هزینهها بر عهده مالک یا صاحب منزل قرار گیرد.
گودرزی از شهروندان خواست نسبت به سرویس و بررسی بهموقع تجهیزات گرمایشی خود اقدام کنند و بیان کرد: توجه به وضعیت وسایل گرمایشی و انجام سرویسهای لازم، در کنار رعایت نکات مصرف بهینه، میتواند میزان مصرف گاز را کاهش دهد.
مردم با صرفهجویی از پایداری شبکه حمایت کنند
وی در پایان با تأکید بر نقش مردم در مدیریت مصرف گاز اظهار کرد: مردم استان قم در بخشهای مختلف خانگی، تجاری، خدماتی، صنعتی و کارگاهی نقش مهمی در مدیریت مصرف دارند و همراهی آنان میتواند در عبور مناسب از فصل سرد سال مؤثر باشد.
مدیرعامل شرکت گاز استان قم افزود: هدف از توصیه به صرفهجویی، ایجاد محدودیت برای مردم نیست بلکه تلاش میشود با مصرف منطقی و جلوگیری از هدررفت انرژی، امکان استفاده پایدار همه مشترکان از این نعمت فراهم شود.
گودرزی ادامه داد: اگر هر یک از مشترکان در میزان مصرف خود دقت بیشتری داشته باشند و نسبت به تعمیر و سرویس وسایل گرمایشی، موتورخانهها، پکیجها و بخاریها اقدام کنند، ظرفیت قابل توجهی برای کاهش مصرف ایجاد خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: انتظار ما از مردم عزیز قم این است که با رعایت توصیههای صرفهجویی، به مدیریت مصرف گاز کمک کنند تا علاوه بر تأمین نیاز مشترکان استان، امکان بهرهمندی مردم در سایر نقاط کشور از این نعمت الهی نیز با شرایط مطلوبتری فراهم شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان قم در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری مردم و همراهی دستگاههای اجرایی، فصل سرد سال با آرامش و بدون وقفه در روند خدمترسانی به مشترکان سپری شود.
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