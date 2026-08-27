۳۸۰کیلومتر باند از محورهای مواصلاتی شهرستان بروجن تسطیح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل تقی زاده رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان بروجن گفت: در راستای برنامههای پیشگیرانه و افزایش ضریب بخشندگی راه عملیات اصلاح شیب شیروانی به طول ۳۸۰ کیلومتر در محورهای پرتردد طی پنج ماه گذشته با موفقیت اجرایی شد.
تقی زاده افزود: اصلاح شیب شیروانی با هدف اصلاح زوایای شیب جاده، حذف زواید،پر کردن حفرات در کلیه سطوح خاکبرداری به منظور ایجاد بستر مناسب در حریم راه تسطیح و یا شانه سازی شده است.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان بروجن، بر اهمیت ایمن سازی حریم و حاشیه راهها در کاهش تصادفات جادهای تأکید و خاطر نشان کرد: ایجاد فضایی مناسب در حاشیه راهها برای رانندگان از جمله اقداماتی است که در کاهش تلفات ناشی از خروج خودرو از جاده و واژگونی موثر بوده، از این رو عملیات اصلاح شیب شیروانی در کناره جادهها به منظور ارتقاء سطح ایمنی و جلوگیری از واژگونی و کاهش آسیب سرنشینان وسایط نقلیه انجام می شود.
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