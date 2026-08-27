  1. استانها
  2. یزد
۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۶

ضرورت هویت‌سازی فرهنگی از طریق بزرگداشت چهره‌های فاخر فرهنگی در یزد

ضرورت هویت‌سازی فرهنگی از طریق بزرگداشت چهره‌های فاخر فرهنگی در یزد

یزد - استاندار یزد، با اشاره به ضرورت الگوپردازی برای جوانان، احیای جایگاه مفاخر فرهنگی و ادبی را از وظایف اصلی برای صیانت از هویت ملی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی صبح پنجشنبه در مراسم کلنگ‌زنی یادمان «وحشی بافقی» که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد با گرامیداشت یاد شهدای دولت، اظهار داشت: معرفی شخصیت‌های ماندگار و تکریم مفاخر هر منطقه، ابزاری حیاتی برای حفظ اصالت فرهنگی و جهت‌دهی به مسیر رشد نسل جدید است.

بابایی با اشاره به پیگیری دغدغه‌های اهالی استان در سطوح دولتی، تصریح کرد: تلاش‌های لازم برای انتقال مطالبات مردم به دولت صورت گرفته و با حمایت‌های اجرایی، امیدواریم این خواسته‌ها محقق شود.

ضرورت هویت‌سازی فرهنگی از طریق بزرگداشت چهره‌های فاخر فرهنگی در یزد

وی همچنین با تقدیر از نقش شهرداری و شورای شهر بافق در پیشبرد پروژه «بستان‌سرای وحشی بافقی»، خواستار تسریع در عملیات اجرایی برای بهره‌برداری زودهنگام از این مرکز فرهنگی شد.

استاندار یزد در ادامه با تبیین جایگاه ملی این شاعر عارف، افزود: وحشی بافقی فراتر از یک نام منطقه‌ای، از مفاخر تمدنی ایران محسوب می‌شود و پاسداشت جایگاه او، مسئولیتی است که بر عهده تمامی ما قرار دارد.

ضرورت هویت‌سازی فرهنگی از طریق بزرگداشت چهره‌های فاخر فرهنگی در یزد

وی همچنین با یادآوری سایر سرمایه‌های علمی و معنوی این دیار، از برنامه‌های در دست اجرا برای بزرگداشت چهره‌های شاخصی همچون «آیت‌الله محمدتقی بافقی» و «ملاعبدالله بهابادی» خبر داد.

بابایی در پایان خاطرنشان کرد: تمرکز بر میراث فرهنگی و شخصیت‌های اثرگذار، بستری فراهم می‌کند تا نسل نو با پیشینه علمی و شکوه تاریخی کشور خود پیوند برقرار کند.

کد مطلب 6929252

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه