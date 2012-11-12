به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم رونمایی از این هواناو که مدل رزمی آن بنام تندر نام‌گذاری شده سردار احمد وحیدی وزیر دفاع در جمع خبرنگاران اظهار داشت: افزایش قابلیت‌های رزمی- شناسایی همراه با تحرک و چابکی نیروهای مسلح در دریا و سواحل از راهبردهای مهم وزارت دفاع است که برای تحقق آن طرح‌ها و برنامه‌های متعددی در دست اجراء است.



وی، ساخت هواناو رزمی تندر را در همین راستا توصیف کرد و افزود: هواناو تندر که به پهبادهای شناسایی و امکانات جمع‌آوری اطلاعات نیز مجهز شده، قادر است مأموریت‌های مختلف و متنوعی در حوزه‌های نظامی به انجام رساند.



سردار وحیدی، گشت ساحلی، شناور فرماندهی، عملیات شناسایی آفندی و پدافند میان برد آبی خاکی ، شرکت در عملیات دفاع نامتقارن، حمل و نقل نفرات و تجهیزات برای پشتیبانی و لجستیک جزایر و سواحل، آمبولانس دریایی و عملیات امداد و نجات را از کاربردهای این هواناو ذکر کرد.



وی همچنین، عبور از مناطق مسطح و صعب‌العبور مانند سطوح باتلاقی، شن‌زار، لجنی، نی‌زار، سطوح آب گرفته کم عمق و عبور از مناطق مین‌ریزی شده کم عمق، بدون نیاز به تجهیزات ساحلی را از دیگر ویژگی‌های هوانا تندر برشمرد.



وزیر دفاع تصریح کرد متخصصان وزارت دفاع، با طراحی و ساخت هواناو تندر نه تنها قادر شدند هواناو بومی رزمی کشور را تولید کنند، بلکه توانستند با نبوغ، نوآوری و خلاقیت در بخش سیستمهای مکانیک، الکترواویونیک، هیدرولیک، سامانه‌های الکتریکی و سوخت جهش و ارتقاء فناوری را رقم بزنند.



سردار وحیدی در ادامه افزود: جمهوری اسلامی ایران در شمار 5 کشور دارای این فناوری است و قادر است نیازهای داخلی و صادراتی را با طراحی‌های متنوعی که انجام می‌دهد پاسخگو باشد.



وزیر دفاع با بیان این‌که بر روی هواناو تندر انواع سلاح‌های ساخت وزارت دفاع مثل راکت، توپ و هواپیمای بدون سرنشین قابل نصب و بهره‌برداری است، گفت: با تولید انبوه این هواناو توان و تحرک عملیاتی نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران به نحو چشمگیری افزایش می‌یابد.



وی افزود : علاوه بر تأمین نیازهای رزمی، جابجایی مسافر، حمل بار در مناطق فاقد اسکله، امدادرسانی‌های هلال احمر در کمک به مناطق سیل زده، کنترل شیلات و شناورهای صیادی، حمل و نقل کارکنان و تجهیزات شرکت‌های فعال در دریا و مطالعات زیست محیطی دریا و ساحل را از جمله کاربردهای تجاری این هواناو است .



سردار وحیدی در پایان با قدردانی از تلاش مدیران، متخصصان و کارکنان صنعت دفاعی که در شرایط تحریم با طراحی و ساخت هواناو رزمی تندر گام بلندی در خودکفایی صنایع دریایی برداشتند؛ تأکید کرد:وزارت دفاع با تمام توان مصمم به اجرای فرامین فرماندهی معظم کل قوا در تقویت، تجهیز و تکمیل توانمند‌‌ی‌های نیروی دریایی راهبردی جمهوری اسلامی ایران است و انشاءالله در آینده نزدیک با تکمیل آزمون‌های ساحل و دریا، الحاق هواناو رزمی- شناسایی تندر به ناوگان نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.



در این مراسم همچنین هواناو سنگین با قابلیت پرتاب موشک نیز مورد بهره برداری قرار گرفت.