۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۳۹

با حضور وزیر دفاع ؛

هواناو تندر رونمایی شد/ آغاز بهره‌برداری از هواناو با قابلیت پرتاب موشک

هواناو تندر رونمایی شد/ آغاز بهره‌برداری از هواناو با قابلیت پرتاب موشک

هواناو بومی تندر در دو مدل رزمی و ترابری که توسط متخصصان وزارت دفاع طراحی و ساخته شده است ، با حضور وزیر دفاع رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم رونمایی از این هواناو  که مدل رزمی آن بنام تندر نام‌گذاری شده سردار احمد وحیدی وزیر دفاع در جمع خبرنگاران اظهار داشت: افزایش قابلیت‌های رزمی- شناسایی همراه با تحرک و چابکی نیروهای مسلح در دریا و سواحل از راهبردهای مهم وزارت دفاع است که برای تحقق آن طرح‌ها و برنامه‌های متعددی در دست اجراء است.

وی، ساخت هواناو رزمی تندر را در همین راستا توصیف کرد و افزود: هواناو تندر که به پهبادهای شناسایی و امکانات جمع‌آوری اطلاعات نیز مجهز شده، قادر است مأموریت‌های مختلف و متنوعی در حوزه‌های نظامی به انجام رساند.
 
سردار وحیدی، گشت ساحلی، شناور فرماندهی، عملیات شناسایی آفندی و پدافند میان برد آبی خاکی ، شرکت در عملیات دفاع نامتقارن، حمل و نقل نفرات و تجهیزات برای پشتیبانی و لجستیک جزایر و سواحل، آمبولانس دریایی و عملیات امداد و نجات را از کاربردهای این هواناو ذکر کرد.
 
وی همچنین، عبور از مناطق مسطح و صعب‌العبور مانند سطوح باتلاقی، شن‌زار، لجنی، نی‌زار، سطوح آب گرفته کم عمق و عبور از مناطق مین‌ریزی شده کم عمق، بدون نیاز به تجهیزات ساحلی را از دیگر ویژگی‌های هوانا تندر برشمرد.

 وزیر دفاع تصریح کرد متخصصان وزارت دفاع، با طراحی و ساخت هواناو تندر نه تنها قادر شدند هواناو بومی رزمی کشور را تولید کنند، بلکه توانستند با نبوغ، نوآوری و خلاقیت در بخش سیستمهای مکانیک، الکترواویونیک، هیدرولیک، سامانه‌های الکتریکی و سوخت جهش و ارتقاء فناوری را رقم بزنند.

سردار وحیدی در ادامه افزود: جمهوری اسلامی ایران در شمار 5 کشور دارای این فناوری است و قادر است نیازهای داخلی و صادراتی را با طراحی‌های متنوعی که انجام می‌دهد پاسخگو باشد.

وزیر دفاع با بیان این‌که بر روی هواناو تندر انواع سلاح‌های ساخت وزارت دفاع مثل راکت، توپ و هواپیمای بدون سرنشین قابل نصب و بهره‌برداری است، گفت: با تولید انبوه این هواناو توان و تحرک عملیاتی نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران به نحو چشمگیری افزایش می‌یابد.
 
وی افزود : علاوه بر تأمین نیازهای رزمی، جابجایی مسافر، حمل بار در مناطق فاقد اسکله، امدادرسانی‌های هلال احمر در کمک به مناطق سیل زده، کنترل شیلات و شناورهای صیادی، حمل و نقل کارکنان و تجهیزات شرکت‌های فعال در دریا و مطالعات زیست محیطی دریا و ساحل را از جمله کاربردهای تجاری این هواناو است .
 
سردار وحیدی در پایان با قدردانی از تلاش مدیران، متخصصان و کارکنان صنعت دفاعی که در شرایط تحریم با طراحی و ساخت هواناو رزمی تندر گام بلندی در خودکفایی صنایع دریایی برداشتند؛ تأکید کرد:وزارت دفاع با تمام توان مصمم به اجرای فرامین فرماندهی معظم کل قوا در تقویت، تجهیز و تکمیل توانمند‌‌ی‌های نیروی دریایی راهبردی جمهوری اسلامی ایران است و انشاءالله در آینده نزدیک با تکمیل آزمون‌های ساحل و دریا، الحاق هواناو رزمی- شناسایی تندر به ناوگان نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.
 
در این مراسم همچنین هواناو سنگین با قابلیت پرتاب موشک نیز مورد بهره برداری قرار گرفت.
