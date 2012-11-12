زلزله مجن و امیریه شاهرود را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‏ لرزه ای به بزرگی 3 درجه در مقیاس امواج درونی ریشتر در ساعت 12 و 5 دقیقه و 55 ثانیه روز دوشنبه در موقعیت جغرافیایی با عرض شمالی 36 و 58 درجه و طول شرقی 54 و 68 درجه در منطقه مجن شهرستان شاهرود به ثبت رسیده است.

همچنین زمین لرزه ای به بزرگی 3،3 ریشتر در ساعت 12 و 41 دقیقه و 57 ثانیه روز دوشنبه در موقعیت عرض شمالی ۳۶ و 55 درجه و طول شرقی ۵۴ و 85 درجه در منطقه امیریه شهرستان شاهرود رخ داد.

شبکه لرزه نگاری سمنان وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران وقوع زلزله مجن را در عمق 10 کیلومتری زمین و امیریه را در عمق 12 کیلومتری زمین ثبت کرده است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این دو زمین لرزه دریافت نشده است.

منطقه مجن در ۳۵ کیلومتری شمال غربی و امیریه در 18 کیلومتری شمال غربی شاهرود واقع شده اند.