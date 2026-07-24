به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا محمدی صبح جمعه در بازدید از ایستگاه تحقیقاتی گاودشت بابل، حفاظت از ذخایر ژنتیکی دام‌های بومی را یکی از راهبردهای مهم بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناوری‌های جدید، مسیر اصلاح نژاد و افزایش بهره‌وری دام را هموار کرده است.

گل‌محمدی با بیان اینکه پروژه احیای گوسفند بومی «زل» در این ایستگاه به نتایج مطلوبی رسیده است، افزود: این نژاد که از ویژگی‌های ارزشمند و سازگاری مناسب با شرایط آب‌وهوایی مازندران برخوردار است، پس از انجام برنامه‌های اصلاحی، آماده تکثیر و واگذاری به دامداران شده است.

وی ادامه داد: اجرای طرح‌های تحقیقاتی در حوزه اصلاح نژاد، موجب ارتقای شاخص‌های تولید شده و در برخی دام‌های اصلاح‌شده، میزان رشد روزانه به دو تا سه کیلوگرم رسیده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده اثربخشی فعالیت‌های علمی در این مرکز تحقیقاتی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه افزایش راندمان تولید و بهبود ضریب تبدیل خوراک از مهم‌ترین اهداف این برنامه‌هاست، اظهار کرد: کاهش هزینه‌های تولید، افزایش درآمد دامداران و تقویت تولید داخلی از مهم‌ترین نتایج توسعه برنامه‌های اصلاح نژادی خواهد بود.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز با اشاره به سابقه چند دهه‌ای فعالیت ایستگاه گاودشت گفت: این مجموعه طی سال‌های گذشته نقش مؤثری در اجرای طرح‌های تحقیقاتی دامپروری داشته و اکنون اصلاح نژاد گوسفند «زل» با هدف افزایش توان تولید گوشت و شیر دنبال می‌شود.

اسدالله تیموری‌یانسری همچنین از اجرای برنامه‌هایی برای توسعه کشت علوفه‌های کم‌مصرف و اصلاح الگوی کشت خبر داد و افزود: این اقدامات در راستای مدیریت منابع آب و افزایش سازگاری بخش کشاورزی با شرایط اقلیمی جدید انجام می‌شود.

در جریان این بازدید، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به جایگاه تحقیقات در توسعه بخش کشاورزی، سرمایه‌گذاری در حوزه پژوهش را یکی از عوامل مؤثر در افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری و دستیابی به خودکفایی دانست.