به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، در بررسیهای نظارتی انجامشده مشخص شده است تعدادی از ژلهای پاککننده و شوینده صورت بدون دریافت مجوزهای قانونی در بازار توزیع میشوند.
اسامی محصولات غیرمجاز
ژلها و شویندههای صورت
▫️ GARNIER
ژل روشنکننده و پاککننده صورت
▫️ BIOAQUA
پاککننده پوست مناسب پوستهای چرب و دارای آکنه پاککننده و روشنکننده حاوی ویتامین C
▫️ SADOER
Retinol Caffeine Anti-Wrinkle Cleanser
Anti-Aging Cleanser
▫️ LUENCO
Facial Cleanser
سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف این فرآوردهها هشدار داده و اعلام کرد استفاده از محصولات فاقد مجوز میتواند سلامت مصرفکنندگان را به خطر اندازد.
شهروندان از خرید این محصولات خودداری کرده و موارد عرضه آنها را به مراجع نظارتی گزارش کنند.
نظر شما