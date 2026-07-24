به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، در بررسی‌های نظارتی انجام‌شده مشخص شده است تعدادی از ژل‌های پاک‌کننده و شوینده صورت بدون دریافت مجوزهای قانونی در بازار توزیع می‌شوند.

اسامی محصولات غیرمجاز

ژل‌ها و شوینده‌های صورت

▫️ GARNIER

ژل روشن‌کننده و پاک‌کننده صورت

▫️ BIOAQUA

پاک‌کننده پوست مناسب پوست‌های چرب و دارای آکنه پاک‌کننده و روشن‌کننده حاوی ویتامین C

▫️ SADOER

Retinol Caffeine Anti-Wrinkle Cleanser

Anti-Aging Cleanser

▫️ LUENCO

Facial Cleanser

سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف این فرآورده‌ها هشدار داده و اعلام کرد استفاده از محصولات فاقد مجوز می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر اندازد.

شهروندان از خرید این محصولات خودداری کرده و موارد عرضه آنها را به مراجع نظارتی گزارش کنند.