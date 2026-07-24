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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

اسامی ژل‌های غیر مجاز پاک‌کننده صورت منتشر شد

اسامی ژل‌های غیر مجاز پاک‌کننده صورت منتشر شد

روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی تعدادی از ژل‌های پاک‌کننده و شوینده صورت غیرمجاز را که بدون مجوزهای قانونی در بازار عرضه شده‌اند، اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، در بررسی‌های نظارتی انجام‌شده مشخص شده است تعدادی از ژل‌های پاک‌کننده و شوینده صورت بدون دریافت مجوزهای قانونی در بازار توزیع می‌شوند.

اسامی محصولات غیرمجاز

ژل‌ها و شوینده‌های صورت

▫️ GARNIER

ژل روشن‌کننده و پاک‌کننده صورت

▫️ BIOAQUA

پاک‌کننده پوست مناسب پوست‌های چرب و دارای آکنه پاک‌کننده و روشن‌کننده حاوی ویتامین C

▫️ SADOER

Retinol Caffeine Anti-Wrinkle Cleanser

Anti-Aging Cleanser

▫️ LUENCO

Facial Cleanser

سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف این فرآورده‌ها هشدار داده و اعلام کرد استفاده از محصولات فاقد مجوز می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر اندازد.

شهروندان از خرید این محصولات خودداری کرده و موارد عرضه آنها را به مراجع نظارتی گزارش کنند.

کد مطلب 6897387
حبیب احسنی پور

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