برداشت 34 هزار تن ماهی در خوزستان

رحیم مغینمی درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برداشت عمده ماهی در استان خوزستان از نیمه اول آبانماه آغاز و تا پایان دی ‌ماه ادامه دارد.

وی با اشاره به افزایش سطح مزارع پرورش ماهی در خوزستان، افزود: سطح مزارع پرورش ماهی در سال جاری به هشت هزار هکتار رسیده است.

مغینمی با اشاره به فعالیت 490 واحد پرورش ماهی در این سطح، گفت: پیش می شود تا دی ماه امسال بیش از 34 هزار تن ماهی از واحدهای آبزی پروری برداشت شود.

وی با اشاره به افزایش شش هزار تنی تولید ماهی در خوزستان، تصریح کرد: سال گذشته تولید ماهی استان در حدود 28 هزار تن بوده است.

مدیرکل شیلات استان خوزستان کپور، آمور، فیتوفات و بیگ‌ هد را عمده ماهیان تولیدی استان اعلام کرد و گفت: خوزستان در تولید ماهیان پرورشی گرمابی در رتبه سوم کشوری قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به پایان فصل برداشت میگو در خوزستان، اظهار کرد: امسال 475 تن میگو برداشت شد که این رقم نسبت به سال کذشته 92 درصد افزایش نشان می دهد.

مغینمی با اشاره به صادرات آبزیان استان خوزستان به کشورهای عراق، کویت و ویتنام، گفت: سال گذشته بیش از 32 هزار و 500 تن انوع آبزیان به این کشورها صادر شد.