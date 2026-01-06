برداشت ماهیان گرمابی در مزارع پرورشی خوزستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانهای از آغاز برداشت ماهیان گرمابی در سطح مزارع پرورشی استان خوزستان خبر داد و اظهار کرد: در سال جاری سطح زیرکشت مزارع پرورش ماهی استان به ۱۵ هزار و ۴۶۴ هکتار رسیده که در مقایسه با سال گذشته رشد حدود ۱۷ درصدی را نشان میدهد.
وی افزود: تعداد مزارع فعال پرورش ماهی نیز از ۸۴۱ مزرعه در سال گذشته به ۹۲۶ مزرعه در سال جاری افزایش یافته است که بیانگر روند رو به توسعه آبزیپروری در استان است.
مدیرکل شیلات خوزستان با بیان اینکه این استان رتبه دوم تولیدات آبزیپروری کشور را در اختیار دارد، تصریح کرد: مجموع تولیدات آبزیپروری خوزستان در سال گذشته ۹۶ هزار و ۴۲۰ تن بوده که از این میزان، ۷۵ هزار و ۱۲۰ تن به تولید ماهیان گرمابی اختصاص داشته است.
موسوی با اشاره به تقویت زیرساختهای بخش آبزیپروری ادامه داد: هماکنون ۳۳۶ استخر دومنظوره و متراکم در سطح استان فعالیت دارند که تاکنون یکهزار و ۲۰۵ تن انواع ماهی تولید کردهاند.
وی بیان کرد: این مجموعهها زمینه اشتغال ۱۲۵ نفر بهصورت مستقیم و ۲۵۰ نفر بهصورت غیرمستقیم را فراهم کردهاند.
مدیرکل شیلات خوزستان تأکید کرد: توسعه مزارع پرورش ماهی، بهبود سامانههای تأمین آب، تجهیز استخرها به فناوریهای نوین پرورشی از جمله اقداماتی است که نقش مؤثری در افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصولات آبزیپروری استان خوزستان داشته است.
