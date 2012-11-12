۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۳۵

خسروی:

4900 تن کود کشاورزی به گالیکش تخصیص داده شد

گالیکش - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی گالیکش گفت: در سال زراعی جاری چهار هزار و 971 تن کود شیمیایی به این شهرستان تخصیص داده اند که از این مقدار 627 تن کود فسفات و چهار هزار و 344 تن کود اوره است.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد خسروی بعد از ظهر دوشنبه در جمع مدیران کشاورزی استان افزود: همچنین از زمان شروع انعقاد قرارداد کشت گندم تا تاریخ 18 آبانماه بیش از 575 تن کود شیمیایی و بیش از 390 تن بذر گندم در شهرستان گالیکش در بین کشاورزان گندم کار توزیع شده است.

 وی در ادامه گفت: در سال زراعی جاری 1870 تن بذر از ارقام کوهدشت و مروارید به این شهرستان تخصیص داده اند که از این مقدار 770 تن سهمیه شرکت مینو بذر گلستان و 1100 تن سهمیه شرکت تعاونی روستایی شهرستان است.

خسروی خاطر نشان کرد: کشاورزان عزیز گندم کار می توانند هر چه سریعتر برای انعقاد قرارداد کشت گندم برای دریافت کود و بذور موردنیاز خود به نزدیکترین مراکز خدمات محل رسیدگی خود مراجعه نمایند.

کارشناس مسئول باغبانی و دانه های روغنی مدیریت جهادکشاورزی علی آبادکتول گفت: کشت محصول کلزا که از نیمه اول مهر آغاز شده تا کنون در سطح 2200 هکتار بوده است که تا 10 آذر ماه ادامه خواهد داشت.
 
علیرضا ابراهیمی افزود: این مدیریت با توجه به فصل کشت محصول کلزا در شهرستان و عقد قرارداد و توزیع نهاده ها توسط مراکز خدمات جهادکشاورزی تابعه توزیع بذر کلزا توسط کارگزان از اول مهرماه تا کنون در سطح سه هزار هکتار قراردادو حدود 520 هکتار قرارداد بیمه صورت گرفته است.
کد مطلب 1742078

