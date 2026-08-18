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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

انتشار ۲ جلد کتاب با موضوع بقا در شرایط بحرانی و جنگ 

انتشار ۲ جلد کتاب با موضوع بقا در شرایط بحرانی و جنگ 

دو جلد کتاب با عناوین «راهنما و اصول مدیریت مصدومین در حوادث انبوه و شرایط بحران در اورژانس» و «راهنمای بقا در شهر: از خطر تا امنیت» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دو جلد کتاب با عناوین «راهنما و اصول مدیریت مصدومین در حوادث انبوه و شرایط بحران در اورژانس» و «راهنمای بقا در شهر: از خطر تا امنیت» با همکاری بسیج جامعه پزشکی و بیمارستان بقیه‌الله(عج) منتشر شد.

محمدجواد بهزادنیا، نویسنده این دو جلد کتاب و عضو هیئت علمی گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله(عج) درباره کتاب «راهنما و اصول مدیریت مصدومین در حوادث انبوه و شرایط بحران در اورژانس» اظهار کرد: وقایع اخیر و بروز بحران های پیچیده، ضرورت آمادگی همه جانبه مراکز درمانی برای مدیریت مصدومان انبوه را بیش از پیش آشکار کرده است. این کتاب با تکیه بر تازه‌ترین دستورالعمل‌های ملی و بین المللی تلاش دارد زبان مشترکی میان مدیران ارشد و تمامی عوامل درگیر در مدیریت حوادث انبوه در بیمارستان‌ها ایجاد کند.

وی افزود: محتوای کتاب با رویکردی کاربردی و مختصر، همراه با چک لیست‌های عملیاتی و طرح پرسش‌های هدفمند در پایان هر فصل به ارتقاء آمادگی سازمانی در دو فاز آمادگی و پاسخ به بحران کمک می‌کند و استفاده از پیشنهادهای ارائه شده در این مجموعه می‌تواند مبنایی برای برنامه‌ریزی ارزیابی رزمایش‌ها و مدیریت مؤثر شرایط واقعی بحران در مراکز درمانی باشد.

مولف این کتاب ادامه داد: این کتاب برای کادر درمان نوشته شده و در آن چگونگی مواجهه با مصدومین انبوه، از جمله مصدومین جنگی، مصدومین ناشی از اغتشاشات و موارد مشابه که به‌صورت ناگهانی حجم زیادی از مصدومان را وارد بیمارستان‌ها می‌کنند، مورد بررسی قرار گرفته است.

کد مطلب 6920370
زهرا ناری

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