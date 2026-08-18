دیپلماسی کشاورزی با همسایگان و کشورهای حوزه آفریقا باید گسترش یابد

بهگزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ناظری، مدیرکل دفتر هماهنگیهای اقتصادی معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه امروز سهشنبه در نشست سازمان تات با رایزنان اقتصادی ایرانی خارج از کشور با اشاره به نگاه وزارت جهاد کشاورزی به توسعه دیپلماسی کشاورزی با کشورهای هدف، بهویژه همسایگان و کشورهای حوزه آفریقا و شرق آسیا تاکید کرد.
وی افزود: هر دستگاه و وزارتخانهای در کشور از سرمایههایی برای خدمت به مردم برخوردار است و مهمترین سرمایه وزارت امور خارجه به دلیل ماهیت این وزارتخانه، نیروی انسانی است که علاوه بر دانش لازم، در طول زمان و درازمدت به تجارب ارزندهای دست یافته و در خط مقدم میدان دیپلماسی عمومی، حافظ منافع کشور است.
مدیرکل دفتر هماهنگیهای اقتصادی معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه درباره اهمیت کار رایزنان اقتصادی این وزارتخانه، اظهار کرد: رایزنان اقتصادی، سرمایه وزارت امور خارجه تلقی میشوند و تجربه کار در کشورها و قارههای مختلف را دارند و ماموریت اصلی آنها توسعه همکاریهای اقتصادی است.
وی گفت: در یک همفکری و هماندیشی با سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) به این نتیجه رسیدیم که در این مقطع زمانی در کشور به دلیل نزدیک کردن فاصله بین ماموریت دستگاهها و دیپلماسی، نشستهایی را برای رایزنانی که در آستانه اعزام با کشورهای هدف هستند داشته باشیم تا به نیازهای این دستگاهها آشنا شوند و در آینده با برنامهریزی آن درخواستها و اهداف را دنبال کرده و تحقق ببخشند.
ناظری به سایت این معاونت اشاره کرد و گفت: معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه سایتی دارد که زمینههای همکاری و کمک در آن سایت تسهیل میشود، میز خدمت این سایت با حضور فعال تمام نمایندگیها، آماده پاسخگویی به سوالات، رسیدگی به درخواستها، برقراری ارتباط با مسئولان ذیربط در سایت و رفع هرگونه ابهام است.
وی با بیان این که وزارت جهاد کشاورزی برای معرفی بهتر ظرفیتهای کشاوری میتواند از این ظرفیت استفاده کند، گفت: ما امروز با مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی آشنا شدیم و حتما ظرفیتهای دیگر هم داریم که وزارت امور خارجه میتواند زمینه توسعه همکاری و جذب منافع بیشتر در حوزه کشاورزی کشور را تحقق ببخشد.
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