به گزارش خبرنگار مهر، کامیار میرزایی بعدازظهر سهشنبه در نشست بررسی مسائل حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کامیاران اظهار کرد: این شهرستان از ظرفیتهای متنوع تاریخی، فرهنگی و طبیعی برخوردار است و باید با اجرای برنامههای عملیاتی، زمینه بهرهگیری مناسب از این توانمندیها فراهم شود.
وی حفظ و مرمت بناهای تاریخی، توسعه زیرساختهای گردشگری و ارتقای خدمات مورد نیاز مسافران را از اولویتهای شهرستان دانست و افزود: برای افزایش ماندگاری گردشگران باید امکانات و زیرساختهای لازم متناسب با ظرفیتهای کامیاران توسعه یابد.
فرماندار کامیاران همچنین بر حمایت از فعالان صنایعدستی و معرفی هنرهای بومی تأکید کرد و گفت: فرمانداری آماده است طرحهای مهم و اولویتدار حوزه میراثفرهنگی را دنبال کرده و برای تأمین منابع مورد نیاز آنها از ظرفیتهای موجود استفاده کند.
بخش خصوصی محور توسعه تأسیسات گردشگری
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان نیز از واگذاری بخشی از فعالیتهای معرفی و مستندنگاری به بخش خصوصی خبر داد و گفت: سیاست این ادارهکل حرکت به سمت تسهیل حضور سرمایهگذاران و تمرکز بیشتر بر نقش حمایتی و سیاستگذاری است.
آرمان وطندوست افزود: با توسعه زیرساختها و تسهیل فرآیند سرمایهگذاری میتوان زمینه ایجاد تأسیسات گردشگری جدید را فراهم کرد؛ موضوعی که در نهایت به افزایش خدمات، اشتغال و درآمد مردم منطقه منجر خواهد شد.
شهردار کامیاران نیز کمبود مراکز اقامتی، پذیرایی و تفریحی را از چالشهای شهرستان عنوان کرد و گفت: ارائه بستههای تشویقی، شناسایی سرمایهگذاران و حمایت از طرحهای بخش خصوصی میتواند روند ایجاد این تأسیسات را سرعت ببخشد.
فرشاد منبری تأکید کرد: استفاده از توان سرمایهگذاران بخش خصوصی و حمایت دستگاههای متولی، زمینه توسعه زیرساختهای گردشگری و افزایش شمار گردشگران در کامیاران را فراهم میکند.
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