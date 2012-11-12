ضرورت تعویق دو ساله وام بانکی واحدهای تولیدی/ ارائه پیشنهاد به مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیرموذن بعد از ظهر دوشنبه در نشست تخصصی با تولیدکنندگان استان اضافه کرد: با ایجاد تنفس دو ساله برای تولیدکنندگان در پرداخت اقساط معوقه بانکی و پرداخت بهره بانکی تسهیلات از محل سهم ۳۰ درصدی یارانه ها، می توان انتظار داشت که واحدهای تولیدی همچنان فعال بمانند.

وی تزریق نقدینگی را مهمترین استراتژی که می تواند تولید را از وضعیت فعلی نجات بدهد، در شرایط فعلی دانست و افزود: با توجه به افزایش نرخ حاملهای انرژی، افزایش نرخ ارز و سه قفل شدن سیستم بانکی بابت پرداخت اعتبار، نقدینگی واحدهای تولیدی بسیار کاهش یافته است.

به تاکید رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان وجود این مشکلات باعث شده بخش خصوصی در استان اردبیل هم اکنون با ۲۰ تا ۲۵ درصد ظرفیت فعالیت داشته باشد.

کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی

وی اقساط بانکی و معوقات آنها را فشاری مضاعف بر تولیدکنندگان عنوان کرد و یادآور شد: متاسفانه این فشارها باعث شده که بخش خصوصی هیچ فرصتی برای تفکر و دور زدن تحریمها نداشته باشد.

پیرموذن با بیان اینکه برای رفع این مشکلات و نجات تولیدکنندگان پیشنهاداتی را به کمیسیون صنایع مجلس ارائه داده ایم، تصریح کرد: طی سالهای گذشته از محل هدفمندی یارانه ها، ۳۰ درصد باید به بخش تولید پرداخت می شد و بخش خصوصی الان به این یارانه نیاز دارد.

وی ادامه داد: برای تزریق این مبلغ دو پیشنهاد داریم؛ یکی ایجاد تنفس دو ساله برای تولیدکنندگان در پرداخت اقساط معوق بانکی و دیگری پرداخت بهره تسهیلات از محل هدفمندی یارانه ها توسط دولت. در واقع با این جابه جایی و ایجاد تنفس می توان انتظار داشت که واحدهای تولیدی بتوانند به فعالیت خود ادامه بدهند در غیر این صورت آسیب واحدهای تولیدی حتمی است.

پیرموذن با تاکید بر موثر بودن پیشنهاد خود متذکر شد: ما اعتقاد داریم که طی دو سال تنفس، واحدهای تولیدی با حداقل هزینه و سرمایه در گردشی که دارند، می توانند کار کنند به شرطی که بخش خصوصی و واحدهای تولیدی هم کارگرهای خود را در واحدهایشان نگهدارند.

افزایش مالیت تولید در شرایط فعلی اعمال نشود

وی تحقق این مهم را باعث اشتغال پایدار دانست و بیان داشت: مسکوت ماندن پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی راهکار مناسب دیگری برای برون رفت بخش خصوصی از مشکلات است و موافقت با این پیشنهاد موجب می شود که تولیدکنندگان بتوانند از این محل حداقل درآمدی را داشته باشند تا بتوانند هزینه هایشان را پوشش دهند.

رییس اتاق بازرگانی استان مسکوت ماندن افزایش مالیاتها را از دیگر راهکار در این بخش دانست و عنوان کرد: هم اکنون تحریم، مشکلات صادرات، قیمت مابه التفاوت ارز و افزایش مالیات مشکلات تولیدکنندگان را چند برابر کرده است.

به گفته وی انتظار می رود مسئولان با توجه به کمبود فروش و تولید، در بحث مالیات به بخش خصوصی کمک کنند و بحث افزایش ۳۵ درصدی مالیات که امسال برای بخش خصوصی پیش بینی شده است، مسکوت بماند.

توجه دولت به مشکلات نقدینگی تولید در بودجه سال آینده

پیرموذن با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور می گوید که ما نباید از واقعیتها دور باشیم، تاکید کرد: دولت چه بخواهد، چه نخواهد در حال حاضر مشکلاتی برای بخش خصوصی و واحدهای تولیدی بوجود آمده که راه حل منطقی آن پیاده کردن بخش خصوصی و تولیدکنندگان از قطار اقتصاد و صنعت نیست.

وی با اشاره به عدم تحقق پرداخت اعتبار از محل صندوق توسعه ملی به عنوان راهکار برون از مشکلات تولید اضافه کرد: این طرح برای تامین نقدینگی تولیدکنندگان مطرح شد که تنها در قالب یک شعار مانده است.

پیرموذن افزود: با توجه به واقعیتهای موجود، دولت و مجلس باید در بودجه سال آینده تمهیداتی را پیش کنند که از محل آن مشکل نقدینگی تولیدکنندگان رفع و بحث اشتغال پایدار در جامعه محقق شود.

