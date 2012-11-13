3 هزار جلد قرآن کریم در مساجد یزد توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رستگاری با اشاره به اجرای طرح تلاوت نور در مساجد استان یزد اظهار د اشت: برای اجرای این طرح در سال جاری بیش از سه هزار جلد قرآن کریم در سطح مساجد استان یزد توزیع شده است.

وی افزود: در اجرای این طرح یک یا دو صفحه از قرآن کریم پس از اقامه نماز در مساجد سطح استان یزد تلاوت می‌شود.

رستگاری، ترغیب و تشویق نمازگزاران به فراگیری علوم قرآنی، گسترش و توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

سرپرست کانون مساجد استان یزد بیان کرد: اکنون بیش از 463 کانون فرهنگی هنری ساجد در سح استان یزد فعالیت می کنند.

معرفی برگزیدگان مسابقات قرآن کریم ویژه برادران در طبس

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه طبس اسامی برگزیدگان مرحله شهرستانی مسابقات قرآن کریم در رشته های حفظ، قرائت و ترتیل ویژه برادران طبس را اعلام کرد.

حجت الاسلام سید مهدی حسینی زاده اظهار داشت: مرحله شهرستانی سی و پنجمین دوره مسابقات قرآنی در رشته های حفظ، قرائت و ترتیل قرآن کریم در مقطع زیر 16 سال (شکوفه ها) و بزرگسالان در طبس برگزار شد.

وی افزود: در پایان این دوره از مسابقات، هیئت داوران برترین های مرحله شهرستانی در رشته قرائت بزرگسالان را روح الله عبدیان، مهدی شمسایی و کاظم قوی پنجه معرفی کرد.

حسینی زاده ادامه داد: هیئت داوران برترین های مرحله شهرستانی در رشته ترتیل بزرگسالان را به ترتیب حمیدرضا زارع، روح الله ذبیحی و احمد نعمتیان اعلام کرد.

وی افزود: امین سعادتیان در رشته ترتیل، علی قاسم نیا در رشته حفظ پنج جزء و محمدعلی شادکام در رشته حفظ 10 جزء نیز برگزیدگان مقطع شکوفه ها معرفی شدند.

معرفی برگزیدگان مسابقات قران کریم ویژه خواهران در طبس

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه طبس اسامی برگزیدگان مرحله شهرستانی مسابقات قرآن کریم در رشته های حفظ، قرائت و ترتیل ویژه خواهران را اعلام کرد.

حجت الاسلام سید مهدی حسینی زاده اظهار داشت: مرحله شهرستانی سی و پنجمین دوره مسابقات قرآنی در رشته های حفظ، قرائت و ترتیل قرآن کریم در مقطع زیر 16 سال (شکوفه ها) و بزرگسالان در طبس برگزار شد .

وی افزود: در پایان این دوره از مسابقات هیئت داوران برترین های مرحله شهرستانی در رشته ترتیل بزرگسالان را اکرم اللهی، مرضیه محمدیان و باهره الخفاجی معرفی کرد.

هیئت داوران همچنین برترین های مرحله شهرستانی در رشته حفظ پنج جزء بزرگسالان را به ترتیب زهرا بخشی و مریم ایزد پناه اعلام کرد.

این هیئت همچنین مرضیه آریامنش و نرگس صفایی را از برگزیدگان رشته حفظ 10 جزء قرآن کریم معرفی کرد.

معرفی برگزیدگان هفدهمین دوره مسابقات اذان در یزد

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان یزد اسامی برگزیدگان مرحله شهرستانی هفدهمین دوره مسابقات اذان را اعلام کرد .

حجت الاسلام حسین زارع زاده اظهار داشت: مرحله شهرستانی هفدهمین دوره مسابقات اذان در سالن همایش حضرت سید الشهداء امامزاده جعفر (ع) یزد برگزار شد.

وی افزود: در پایان این دوره از مسابقات، هیئت داوران نفرات برتر مسابقات اذان زیر 16 سال اوقاف را محمدرضا دوست حسینی، مجتبی آبیاری و حسین خسروی معرفی کرد .

وی ادامه داد: هیئت داوران همچنین برترین های مرحله شهرستانی مسابقات اذان بالای 16 سال را به ترتیب مهدی شایق، امیرعباس مزیدی و صادق طالبی اعلام کرد.

مسابقات مفاهیم قرآن و نهج ‌البلاغه در یزد برگزار شد

سرپرست دبیرخانه کانون‌های مساجد استان یزد از برگزاری بخش‌های تفسیر و مفاهیم قرآن و نهج‌ البلاغه جشنواره قرآنی مدهامتان استان یزد خبر داد.

محسن رستگاری با اشاره به برگزاری مسابقات قرآنی مدهامتان در استان یزد گفت: رشته‌ تفسیر و مفاهیم قرآن و نهج‌البلاغه جشنواره استانی مدهامتان در یزد برگزار شد.

وی با اعلام اینکه مسابقات رشته تفسیر ویژه ائمه جماعت کانون‌های مساجد استان یزد است، افزود: مسابقه این رشته با حضور 30 نفر از ائمه جماعات استان یزد در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد برگزار ‌شد.

رستگاری همچنین از حضور 100 شرکت‌کننده در مسابقات رشته مفاهیم قرآن و نهج‌البلاغه خبر داد وافزود: این مسابقات نیز در اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد برگزار ‌شد.

وی آشنایی مسئولان با ظرفیت‌های قرآنی کانون‌های مساجد، ارتقای سطح اطلاعات عمومی و تخصصی جوانان علاقمند به قرآن و فرهنگ غنی اسلامی و حضور پرنشاط جوانان و اعضای کانون‌های مساجد در فعالیت‌های قرآنی را از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد.

کارگاه تربیت مربی "نگرشی دیگر به عفاف و حجاب" در یزد برگزار می شود

کارگاه تربیت مربی "نگرشی دیگر به عفاف و حجاب" ویژه بانوان عضو کانون های فرهنگی، هنری مساجد استان یزد در آستانه ماه محرم الحرام در یزد برگزار می شود.

سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی، هنری مساجد استان یزد با اشاره به برگزاری این کارگاه گفت: کارگاه آموزشی "نگرشی دیگر به عفاف و حجاب" با حضور 30 نفر از بانوان عضو کانون های فرهنگی، هنری مساجد استان یزد از امروز، 23 آبان به مدت سه روز برگزار خواهد شد.

محسن رستگاری بیان کرد: این کارگاه با هدف آشنایی بانوان با فلسفه عفاف و حجاب و ارائه راهکارهای مناسبت در جهت تبیین این مهم در سطح جامعه برگزار می شود.

وی افزود: شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی، آموزش‌های لازم را در زمینه های فلسفه پوشش و حجاب از دیدگاه مکتب اسلام فرا می گیرند.

رستگاری یادآور شد: همچنین شرکت ‌کنندگان در این دوره آموزشی با آسیب‌ های فردی، روحی، روانی و اجتماعی بدحجابی و آثار و برکات عفاف و حجاب در زندگی فردی و اجتماعی آشناخواهند شد.

وی ادامه داد: این کارگاه آموزشی سه روزه به همت دبیرخانه کانون های فرهنگی وهنری مساجد استان و با همکاری موسسه مطالعاتی علمی راهبردی علوم معارف اسلامی مشهد برگزار می شود.