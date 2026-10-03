کاهش ۲۳ درصدی جرایم فضای مجازی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد امینی شامگاه شنبه در گفت‌وگو با رادیو مازندران با اشاره به فعالیت‌های پلیس فتا در هفته انتظامی اظهار کرد: عمده فعالیت همکاران ما در پلیس فتا، پیشگیری از وقوع جرایم فضای مجازی از طریق آگاه‌سازی مردم است.

وی افزود: با توجه به اقدامات انجام‌شده و همراهی مردم و دستگاه‌های مختلف، در ۶ ماهه امسال وقوع جرایم در حوزه فعالیت پلیس فتا در مازندران نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد کاهش داشته است.

سرپرست پلیس فتا مازندران کلاهبرداری‌های اینترنتی و برداشت‌های غیرمجاز را از جمله موارد مهم در حوزه جرایم سایبری عنوان کرد و گفت: همکاران پلیس فتا به صورت شبانه‌روزی در حال پیگیری و رسیدگی به این پرونده‌ها هستند.

دسترسی به گوشی کاربران با لینک‌های آلوده

امینی یکی از پرونده‌های مهم کشف‌شده در استان را مربوط به فردی دانست که از طریق ارسال لینک و دسترسی به گوشی کاربران، اقدام به کلاهبرداری می‌کرد و گفت: این متهم از سراسر کشور ۱۸۷ شاکی داشت.

وی توضیح داد: این فرد از طریق لینک آلوده به حساب کاربران و گوشی آنها دسترسی پیدا می‌کرد و پس از دسترسی به تلفن همراه، برای مخاطبان فرد پیامک ارسال می‌کرد و با طرح درخواست‌هایی، وجوهی را به حساب خود انتقال می‌داد.

سرپرست پلیس فتا مازندران درباره شگردهای رایج مجرمان سایبری نیز گفت: ارسال لینک‌های آلوده و اپلیکیشن‌های آلوده از مهم‌ترین روش‌هایی است که در کلاهبرداری‌های اینترنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

امینی افزود: این لینک‌ها ممکن است با عناوینی مانند کارت عروسی، ابلاغیه قضایی یا موضوعات دیگری برای کاربران ارسال شوند و پس از نصب برنامه یا ورود به لینک، امکان دسترسی به پیامک‌ها و محتویات گوشی فراهم شود.

وی ادامه داد: در مواردی مجرم پس از دسترسی به گوشی، برای مخاطبان فرد پیام ارسال می‌کند و با معرفی خود به عنوان صاحب تلفن همراه، درخواست واریز وجه می‌کند؛ از آنجا که پیام از شماره یا حساب کاربری یک فرد آشنا ارسال شده است، احتمال فریب مخاطب افزایش می‌یابد.

هیچ دستگاه معتبری اطلاعات بانکی را از شهروندان درخواست نمی‌کند

سرپرست پلیس فتا مازندران با تأکید بر ضرورت توجه مردم به امنیت اطلاعات بانکی گفت: هیچ سازمان یا دستگاه معتبر و رسمی، مشخصات محرمانه کارت بانکی افراد را درخواست نمی‌کند.

وی درباره نقش رمز پویا در کاهش جرایم مالی نیز اظهار کرد: استفاده از رمز پویا در پیشگیری از وقوع برخی جرایم مؤثر بوده و روند کاهشی جرایم را به دنبال داشته است.

امینی از شهروندان خواست از باز کردن لینک‌های ناشناس و آلوده خودداری کنند و افزود: با توجه به اینکه برخی بدافزارها پس از نصب می‌توانند به پیامک‌های تلفن همراه دسترسی پیدا کنند، شهروندان باید در مواجهه با پیامک‌های ناشناس و لینک‌های ارسالی احتیاط کنند.

هشدار درباره کلاهبرداری با عنوان برنده شدن در برنامه‌های تلویزیونی

وی همچنین درباره کلاهبرداری‌هایی که با سوءاستفاده از نام صداوسیما انجام می‌شود، هشدار داد و گفت: گاهی افراد سودجو با این عنوان که شهروندان در یک برنامه تلویزیونی برنده شده‌اند، از آنها درخواست اطلاعات بانکی می‌کنند.

امینی تأکید کرد: مردم نباید اطلاعات محرمانه بانکی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار دهند و برای دریافت جایزه نیز باید از مسیرهای رسمی اعلام‌شده توسط سازمان مربوطه اطمینان حاصل کنند.

اجرای «پویش خرید امن» در مازندران

سرپرست پلیس فتا مازندران همچنین از آغاز اجرای پویش «خرید امن» همزمان با هفته انتظامی خبر داد و اظهار کرد: این پویش با هدف آموزش رفتار ایمن شهروندان در فضای مجازی و پیشگیری از جرایم مرتبط با خریدهای اینترنتی اجرا می‌شود.

وی افزود: با توجه به گسترش فروشگاه‌های اینترنتی و افزایش استفاده مردم از خدمات خرید آنلاین، ارتقای امنیت خریدهای اینترنتی و افزایش آگاهی شهروندان اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

امینی گفت: در قالب این پویش، آموزش‌های لازم از طریق رسانه‌های اجتماعی ارائه می‌شود و برنامه‌های آموزشی و فعالیت‌های فرهنگی نیز در این زمینه در حال اجرا است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مرکز فوریت‌های پلیس فتا اشاره کرد و گفت: مرکز فوریت‌های پلیس فتا به صورت شبانه‌روزی و ۲۴ ساعته پاسخگوی شهروندان است.

سرپرست پلیس فتا مازندران شماره ۰۹۶۳۸۰ را به عنوان راه ارتباطی مرکز فوریت‌های پلیس فتا اعلام کرد و افزود: شهروندان در صورت مواجهه با جرایم سایبری می‌توانند با این مرکز تماس گرفته و از مشاوره و راهنمایی کارشناسان استفاده کنند.

امینی با تأکید بر اهمیت سرعت عمل در پرونده‌های مالی و برداشت‌های غیرمجاز گفت: در چنین مواردی زمان اهمیت زیادی دارد و هرچه شهروندان سریع‌تر موضوع را به پلیس فتا اعلام کنند، امکان انجام اقدامات لازم برای پیگیری و جلوگیری از ادامه تراکنش افزایش می‌یابد.