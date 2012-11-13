به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل اطلاعات استان یزد پیش از ظهر سه شنبه در گردهمایی مبلغان، ائمه جمعه و جماعات استان یزد در آستانه ماه محرم اظهار داشت: به تازگی 18 نفر از گروه های القاعده که از مسیر مهریز قصد عبور از کشور و ورود به سوریه را داشتند، قلع و قمح شدند.

وی افزود: اکنون فعالیت فرقه ضاله بهائیت نیز در استان یزد به نزدیک صفر رسیده و در مورد تبشیر نیز هرگونه اطلاع رسانی به اطلاعات استان یزد شود، به سرعت پیگیری خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه روحانیت معمولا در منابر خود در ماه محرم بسیار مورد سئوال قرار می گیرند، تاکید کرد: این قشر باید با کسب اطلاع و آگاهی های لازم به مردم پاسخ دهند و نباید با جواب های خود در چنین شرایطی ایجاد مشکل کنند.

وی افزود: یکی از سئوالاتی که برای جوانان حائز اهمیت است، مسئله حمایت از سوریه است و آنها باید بدانند که حمایت از سوریه یعنی حمایت از امنیت جمهوری اسلامی ایران زیرا اگر امروز سوریه به زمین بخورد و مرز سوریه که بلندی‌های جولان است، سقوط کند، مرز اسرائیل به عراق می‌رسد و با توجه به هم‌مرزی ایران و عراق، اسرائیل خطری برای امنیت کشور ما خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به حیله‌هایی که دشمنان برای ایجاد اختلال در نظام اسلامی به کار گرفته‌اند، بیان کرد: شهوت، ایجاد نارضایتی بین مردم، هجمه به اعتقادات مردم، از بین بردن زشتی حرام و .... از مسائلی است که دشمن به آن پرداخته و روحانیت باید در مقابله با آنها پررنگ ظاهر شود.

وی تاکید کرد: روحانیت پاسدار دین و مذهب است و باید در این زمینه قدرتمند و با اطلاعات و آگاهی وارد شود.

مدیرکل اطلاعات استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در یزد حداقل 100 هزار تبعه بیگانه زندگی می‌کنند، بیان کرد: در ایام محرم و صفر این افراد به پای منبرهای روحانیون می‌آیند و سخنان آنها را ضبط می‌کنند و چنانچه کوچکترین تخریب، تضییع و ... در سخنان آنها باشد، سبب نفاق و تفرقه می‌شود بنابراین لازم است روحانیت به طور جدی از این مسائل دوری کنند.