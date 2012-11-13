نجات معجزه آسای 3 کارگر از زیر آوار/ تصادف زنجیره ای 10 خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر،بی احتیاطی راننده کامیون در کنترل این خودروی سنگین واژگونی و ایجاد ترافیک در جاده مخصوص کرج را در پی داشت. ستاد فرماندهی آتش‌نشانی تهران، بعد از ظهر روز گذشته با دریافت خبررخداد این حادثه، بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه 34 و 98 را به جاده مخصوص کرج ، زیر پل صنایع هوایی اعزام کرد.

شهرام روحی رییس ایستگاه 98 در باره این حادثه اظهار داشت: در محل حادثه یک کامیون خاور حامل لوله بتن ریزی پس از انحراف از مسیر خود با نرده های کنار بلوار برخورد کرده وپس از برخورد با چنددستگاه خودروسواری واژگون شده بود.

وی ادامه داد: واژگونی این خودروی سنگین باعث مصدومیت راننده و پخش شدن بار کامیون بر سطح خیابان شده بود که آتش نشانان بی درنگ پس از ایمن سازی محل با قرار دادن علائم هشدار دهنده محل را ایمن سازی کردند و راننده مصدوم را برای مداوا در اختیار امدادگران اورژانس دادند.

رئیس ایستگاه 98 خاطرنشان کرد: آتش نشانان پس از جابجائی کامیون به وسیله جرثقیل و پاکسازی محل و روان سازی ترافیک سنگین که به دلیل پخش شدن لوله ها بر روی خودروها و سطح خیابان ترافیک سنگینی را ایجاد کرد بود به ماموریت خود پایان دادند.

آتش در کارگاه پلاستیک سازی

حضور و اقدام به موقع آتش نشانان 4 ایستگاه آتش نشانی در خاموش کردن شعله های آتش که کارگاههای پلاستیک سازی را در بر گرفته بود از سرایت و گسترش آتش سوزی جلوگیری کرد.ساعت 20 : 1 بامداد امروز با اعلام آتش سوزی در یک کارخانه تولید روکش صندلی ، چادر و پلاستیک سازی به سامانه 125، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران نیروهای عملیات ایستگاه 35 ،‌81 ،50 ،47 ، فوماتیک 38 ، 12 و خاور تنفسی ایستگاه 38 را به محل حادثه در اتوبان بهشت زهرا ، ابتدای دهکده توحید اعزام کرد.

یدالله مهرپرور ( افسر آماده منطقه 5 عملیات ) در این باره گفت: در محل حادثه مشاهده شد ،کارخانه ای به وسعت 5000 مترمربع که تعدادی از سوله های آن به عنوان کارگاههای تولیدی استفاده می شد کاملا شعله ور شده و با دود فراوانی همراه بود.

وی ادامه داد: در محوطه ما بین این سوله ها مقدار انبوهی از الیاف نخ و کنف نیز دچار آتش سوزی شده و در حال سرایت به دیگر قسمت های کار گاهها بود که آتش نشانان موفق شدند با استفاده از دستگاه های تنفسی و تجهیزات آبرسان از چندین نقطه به داخل کارگاهها نفوذ کنند و در کوتاهترین زمان ممکن آتش را مهار و خاموش کردند که این اقدام سریع آتش نشانان مانع سرایت و گسترش آتش سوزی به قسمت های دیگر شد.

مهرپرور خاطرنشان کرد: در این کارگاهها دهها سیلندر گاز 11 و 50 کیلویی در محاصره شعله های آتش بودند که با تلاش و شجاعت آتش نشانان از محل حادثه خارج شده و به مکان کنتقل شدند.

گفتنی است به علت وسعت این آتش سوزی روسای ایستگاههای 35 و 28 برای فرماندهی و نظارت بیشتر در محل حادثه حضور داشتند.همچنین در پایان، آتش نشانان پس از دادن تذکرات ایمنی به مالکان به عملیات خود پایان دادند و علت حادثه را نیز کارشناسان آتش نشانی در دست بررسی دارند.

تصادف زنجیره ای 10 خودرو در اتوبان خاوران

برخورد 10 خودرو سواری سبک و سنگین با یکدیگر در اتوبان خاوران آتش نشانان را به این محل کشاند. در پی تماس رانندگان خودروهای عبوری با سامانه 125 آتش نشانی ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران، ساعت 23:58 دقیقه شب گذشته، یدرنگ زنگ ایستگاه 78 را به صدا درآورد و آتش نشانان به سوی محل حادثه در اتوبان خاوران بعد از سه راه سیمان ،نرسیده به خاور شهر اعزام شدند.

محمد شکریان فرمانده آتش نشانان اعزامی دراین باره گفت: هنگام رسیدن نیروهای عملیات به محل حادثه مشاهده شد ده دستگاه خودرو سبک و سنگین به علت نامعلوم با یکدیگر برخورد کرده و نیز ترافیک سنگینی را به بار آورده بودند .

وی افزود: آتش نشانان به سرعت با ایمن سازی محل وقطع برق خودروها،آنها را به حاشیه خیابان منتقل کرده و پس از تحویل محل حادثه به عوامل راهور به ماموریت خود پایان دادند.

واژگونی کامیون در وسط اتوبان

واژگونی یک دستگاه خودروی سواری و یک کامیون در بزرگراه امام علی یک مصدوم بر جای گذاشت.

در پی تماس رانندگان عبوری با سامانه 125 آتش نشانی و درخواست کمک از ایشان، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران، بلافاصله زنگ ایستگاه 75 را ساعت 9:29 دقیقه صبح امروز به صدا در آورد و آتش نشانان بی درنگ به سمت شمال به جنوب بزرگراه امام علی، نرسیده به پل حسین آباد حرکت کردند.

عباس راسخ فرمانده آتش نشانان با اشاره به ترافیک سنگین در محل حادثه اظهار داشت : با نزدیک شدن به محل، آتش نشانان با پای پیاده و تجهیزات اولیه خود را به محل رساندند و در بررسی های اولیه مشاهده شد که یکدستگاه خودرو کامیون به علت لغزندگی حاصل از بارش باران و برخورد با گاردریل کنار بزرگراه واژگون شده و خودرو پراید نیز که پشت این کامیون در حال حرکت بوده، به علت ناتوانی راننده در کنترل این وسیله نقلیه واژگون شده بود.

وی در ادامه افزود:آتش نشانان بلافاصله اقدام به قطع برق خودروها کرده و با کشیدن نوار احتیاط به ایمن سازی محل مشغول شدند. همچنین آتش نشانان راننده خودرو سواری را که مصدوم شده بود به امدادگران اورژانس تحویل دادند.

گفتنی است ،آتش نشانان پس از انتقال خودروها بوسیله جرثقیل و عادی شدن رفت و آمد خودروها به عملیات خود پایان دادند.

ناتوانی راننده خودرو را به آتش کشید

ناتوانی راننده در کنترل آن،خودروی سواری وانت را در میدان فتح به آتش کشید.در جریان واژگون شدن خودروی سواری وانت در میدان فتح، شاهدان حادثه با سامانه 125 آتش نشانی تماس گرفتند و ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 33 را روز گذشته به محل حادثه اعزام کرد.

مهدی فتحی( رئیس ایستگاه 33 ) در این باره تصریح کرد: خودروی سواری وانت در میدان فتح در حال حرکت ،به علت نامعلوم از مسیر خود منحرف شده و پس از برخورد با خودرو پژو پارس واژگون و دچار آتش سوزی شده بود.

وی افزود: خودروی سواری وانت پس از واژگون شدن بر اثر برخورد باک بنزین با سطح زمین و ایجاد جرقه دچار آتش سوزی شده بود که آتش نشانان بی درنگ با قطع جریان برق خودرو و قرار دادن علائم هشداردهنده احتیاط و با استفاده از تجهیزات خاموش کننده آتش سوزی آن را کاملا خاموش کردند.

گفتنی است، آتش نشانان پس از ایمن سازی محل و به حالت اولیه درآوردن خودروی سواری وانت و تحویل محل حادثه به عوامل راهنمایی و رانندگی به ماموریت خود پایان دادند .

نجات معجزه آسای سه کارگر از زیر آوار

تلاش بی وقفه آتش نشانان، سه کارگر ساختمانی را که زیر دیوار فرو ریخته محبوس شده بودند، از مرگ حتمی نجات داد.

در پی وقوع این رخداد، شاهدان با سامانه 125 آتش نشانی تماس گرفتند و ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ،بیدرنگ زنگ ایستگاه 29 را ساعت 9:15 امروز به صدا درآورد و آتش نشانان بلافاصله بسوی محل حادثه درخیابان پاسداران، خیابان نگارستان هشتم حرکت کردند.

امیر مهدیانی (مدیر منطقه سه عملیات) که از لحظات ابتدایی این حادثه در محل حاضر بود در این باره گفت: در قسمت زیر زمین یک ساختمان سه طبقه اداری ،کارگران درحال ساخت دیوار و اضافه کردن بخش هایی دیگر بودند که ناگهان بخشی از دیوار ساخته شد ه بر روی سه کارگر به نام های (فرهاد – پ) 22 ساله ، (رضا- پاکدل) 24 ساله و (عبدالله-ر)38 ساله می ریزد و آنان را محبوس می کند.

وی افزود: آتش نشانان به سرعت با محکم ساختن دیوارهای جانبی و ایمن سازی محل، اقدام به خاکبرداری کردند و سه کارگر را که دراثر ریزش دیوار مصدوم شده بودند خارج کرده و پس از انجام کمکهای اولیه برای انجام کارهای درمانی داخل آمبولانس اورژانس که در محل حاضر بود گذاشتند.