فوریوز؛ از تولید ماشین آلات تا رتبه یک خدمات پس از فروش

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شرکت یگانه پارسه کویر (فوریوز) در ارزیابی خدمات پس از فروش ماشین آلات بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) سال ۱۴۰۵ موفق به کسب رتبه اول کشور شد؛ دستاوردی که در بازار ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین، اهمیت پشتیبانی فنی، تامین قطعات و دسترسی به خدمات را در کنار مشخصات فنی و قیمت اولیه دستگاه پررنگ می کند.

در بازار ماشین آلات عمرانی، راهسازی، کشاورزی و معدنی، خرید یک دستگاه معمولا تصمیمی بلندمدت است و عملکرد دستگاه در طول دوره بهره برداری می تواند به اندازه مشخصات فنی اولیه آن اهمیت داشته باشد. به همین دلیل، موضوعاتی مانند تامین قطعات، تعمیرات، پشتیبانی فنی و دسترسی به شبکه خدمات پس از فروش از جمله مواردی است که برای مالکان و بهره برداران ماشین آلات اهمیت دارد.

خدمات پس از فروش؛ بخش مهمی از چرخه بهره برداری ماشین آلات

ماشین آلات مورد استفاده در پروژه های عمرانی و راهسازی معمولا در شرایط کاری مستمر فعالیت می کنند و توقف یک دستگاه می تواند روند اجرای پروژه را تحت تاثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، سرعت تامین قطعات و دسترسی به خدمات فنی می تواند در کاهش زمان توقف دستگاه نقش داشته باشد.

از سوی دیگر، ماشین آلاتی مانند لودر، مینی لودر و بیل مکانیکی در پروژه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند و نوع کاربری آنها ممکن است از پروژه های ساختمانی و شهری تا فعالیت های کشاورزی و محوطه سازی متفاوت باشد.

بنابراین، پشتیبانی پس از فروش تنها به زمان بروز خرابی محدود نمی شود و موضوعاتی مانند تامین قطعات، آموزش و پشتیبانی فنی نیز در چرخه استفاده از دستگاه اهمیت پیدا می کند.

در همین چارچوب، یگانه پارسه کویر در ارزیابی خدمات پس از فروش سال ۱۴۰۵ موفق به کسب رتبه اول کشور شده است. این دستاورد، خدمات پس از فروش را به یکی از بخش های قابل توجه فعالیت این شرکت در بازار ماشین آلات تبدیل کرده است.

یگانه پارسه کویر؛ تولیدکننده ماشین آلات ایرانی

یگانه پارسه کویر فعالیت خود را از سال ۱۳۹۵ با هدف خودکفایی در تولید ماشین آلات راهسازی، عمرانی، کشاورزی و معدنی آغاز کرده است. این مجموعه محصولات خود را تحت برند فوریوز عرضه می کند و فعالیت آن بر تولید ماشین آلات مورد استفاده در بازار ایران متمرکز است.

بر اساس معرفی این شرکت، یگانه پارسه کویر یک مجموعه دانش بنیان است که از دانش فنی متخصصان داخلی و استانداردهای روز در فرآیند فعالیت خود استفاده می کند.

گواهینامه های ISO ۹۰۰۱ و ISO ۱۴۰۰۱، پروانه تحقیق و توسعه و مجوز فناوری از پارک علم و فناوری یزد نیز از جمله مواردی است که این شرکت در معرفی توانمندی های خود به آن اشاره کرده است.

سبد محصولات این مجموعه شامل ماشین آلات سبک و نیمه سنگین از جمله مینی لودر و بیل مکانیکی چرخ زنجیری و لاستیکی است. تولید مستقیم، شبکه فروش و خدمات پس از فروش از بخش هایی است که در مدل فعالیت این شرکت مورد توجه قرار گرفته است.

از تولید تا پشتیبانی در بازار ماشین آلات

برای خریداران ماشین آلات، ارتباط با تولیدکننده می تواند در دوره استفاده از دستگاه نیز اهمیت داشته باشد. دسترسی به قطعات، ارتباط با کارشناسان فنی و دریافت خدمات در شبکه فروش و خدمات، بخشی از نیازهای بهره برداران پس از خرید دستگاه است.

یگانه پارسه کویر نیز در کنار تولید ماشین آلات، شبکه خدمات پس از فروش خود را توسعه داده است. تامین قطعات یدکی، پشتیبانی فنی، اعزام تکنسین به محل پروژه، آموزش اپراتورها و ارائه خدمات گارانتی از جمله خدماتی است که این مجموعه برای مشتریان خود اعلام کرده است.

کسب رتبه اول خدمات پس از فروش در ارزیابی سال ۱۴۰۵، در همین بخش قابل توجه است؛ چرا که خدمات پس از فروش در بازار ماشین آلات، ارتباط مستقیمی با استمرار فعالیت دستگاه و کاهش نگرانی بهره بردار در زمان استفاده از آن دارد.

مینی لودر فوریوز ؛ ماشین کوچک برای پروژه های متنوع

در میان ماشین آلات مورد استفاده در پروژه های عمرانی، مینی لودرها به دلیل ابعاد جمع و جور و قابلیت استفاده در فضاهای محدود، در بخش های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. پروژه های ساختمانی، محوطه سازی، فعالیت های شهری، بارگیری و برخی فعالیت های کشاورزی از جمله حوزه هایی هستند که این گروه از ماشین آلات در آنها کاربرد دارند.

قابلیت استفاده از تجهیزات و اتچمنت های مختلف نیز باعث شده است مینی لودرها برای کاربری های متنوع مورد توجه قرار بگیرند. انتخاب دستگاه در این بخش، به عواملی مانند نوع پروژه، فضای کاری، ظرفیت مورد نیاز و تجهیزات قابل استفاده بستگی دارد.

فوریوز نیز در سبد محصولات خود مدل های مختلف مینی لودر را ارائه می کند. این محصولات با هدف پاسخگویی به بخشی از نیاز پروژه هایی طراحی شده اند که در آنها ابعاد دستگاه، قدرت و امکان استفاده از تجهیزات مختلف اهمیت دارد.

مینی بیل؛ برای پروژه هایی با نیاز به حفاری و جابجایی

در کنار مینی لودر، مینی بیل مکانیکی نیز یکی از ماشین آلات پرکاربرد در پروژه های عمرانی و ساختمانی است. ابعاد کوچک تر این ماشین آلات در مقایسه با بیل های بزرگ تر، امکان فعالیت در برخی فضاهای محدودتر را فراهم می کند و به همین دلیل در پروژه هایی مانند عملیات حفاری، آماده سازی محوطه، اجرای تاسیسات و فعالیت های عمرانی شهری مورد استفاده قرار می گیرد. یگانه پارسه کویر نیز مینی بیل مکانیکی را در سبد ماشین آلات خود قرار داده است و در کنار آن، محصولات دیگری در گروه ماشین آلات سبک و نیمه سنگین ارائه می کند.

تمرکز بر تولید و خدمات در بازار ماشین آلات

بازار ماشین آلات عمرانی و راهسازی تنها به عرضه یک دستگاه محدود نمی شود. برای بهره برداری مستمر از ماشین آلات، تامین قطعات و خدمات فنی نیز بخشی از زنجیره استفاده از محصول محسوب می شود. از این منظر، کسب رتبه اول خدمات پس از فروش برای یگانه پارسه کویر را می توان یکی از دستاوردهای قابل توجه این شرکت در سال ۱۴۰۵ دانست. یگانه پارسه کویر با برند فوریوز در بازار ایران فعالیت می کند و محصولات و اطلاعات مربوط به ماشین آلات این مجموعه از طریق وب سایت رسمی شرکت در دسترس است.