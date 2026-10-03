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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

خدمات ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای شهروندان هم رایگان شد

خدمات ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای شهروندان هم رایگان شد

شهرکرد-شهردار شهرکرد از رایگان شدن خدمات ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهرکرد از ۱۱ تا ۱۵ مهرماه خبر داد و گفت: علاوه بر دانش‌آموزان و دانشجویان سایر شهروندان نیز می‌توانند از این طرح استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین واحدیان صبح شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: این اقدام با هدف رفاه حال شهروندان، تسهیل تردد در روزهای نخست سال تحصیلی، مدیریت مصرف سوخت و انرژی و تشویق شهروندان به استفاده بیشتر از حمل‌ونقل عمومی اجرا می‌شود.

وی افزود: با توجه به افزایش سفرهای درون‌شهری در روزهای ابتدایی سال تحصیلی استفاده از ناوگان عمومی می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های رفت‌وآمد شهروندان به کاهش استفاده از خودروهای شخصی، مدیریت مصرف سوخت و روان‌تر شدن ترافیک معابر کمک کند.

شهردار شهرکرد خاطرنشان کرد: توسعه حمل‌ونقل عمومی و فراهم کردن زمینه تردد آسان، ایمن و مقرون‌به‌صرفه شهروندان از اولویت‌های مدیریت شهری است و اجرای این طرح نیز در همین راستا انجام می‌شود.

در همین راستا مهرداد میرزاییان رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد از آمادگی کامل ناوگان برای ارائه خدمات رایگان به شهروندان طی این پنج روز خبر داد.

کد مطلب 6966133

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