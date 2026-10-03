هشدار رئیس پلیس فتای فارس درباره کلاهبرداری با عنوان «کمک مالی»

سرهنگ عبدالرضا ظهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به یکی از شیوه‌های کلاهبرداری سایبری که طی هفته‌های اخیر در فارس افزایش یافته است، گفت: یکی از موضوعاتی که در مجموعه پلیس فتا استان و شهرستان‌های فارس با آن مواجه هستیم، کلاهبرداری با عنوان درخواست کمک مالی است.

وی افزود: در این شیوه، مجرمان سایبری با دسترسی غیرمجاز به یکی از شبکه‌های اجتماعی افراد، به مخاطبان ذخیره‌شده در حساب کاربری آنها پیام ارسال می‌کنند.

رئیس پلیس فتای فارس ادامه داد: مجرمان در این پیام‌ها با طرح درخواست‌هایی مانند گرفتار شدن در بیمارستان، خراب شدن خودرو در جاده یا همراه نداشتن کارت بانکی هنگام خرید، از مخاطب درخواست می‌کنند مبلغی را به شماره کارت اعلام‌شده واریز کند.

سرهنگ ظهرابی با بیان اینکه برخی شهروندان بدون بررسی صحت این پیام‌ها اقدام به انتقال وجه می‌کنند، گفت: فرد پس از مدتی متوجه می‌شود که پیام از سوی صاحب واقعی حساب کاربری ارسال نشده و در واقع مورد کلاهبرداری قرار گرفته است.

وی از شهروندان خواست پیش از هرگونه واریز وجه در پاسخ به چنین پیام‌هایی، با فرد ارسال‌کننده به صورت تلفنی تماس گرفته و از صحت درخواست مطمئن شوند.

لینک‌های جعلی؛ یکی از مسیرهای دسترسی به گوشی

رئیس پلیس فتای فارس درباره نحوه دسترسی مجرمان به حساب‌های کاربری و مخاطبان افراد نیز گفت: یکی از روش‌های مورد استفاده مجرمان سایبری، ارسال لینک‌های جعلی است که می‌تواند موجب آلوده شدن گوشی تلفن همراه و دسترسی غیرمجاز به پیامک‌ها و برخی برنامه‌های موجود در گوشی شود.

ظهرابی افزود: مجرمان پس از به دست گرفتن کنترل حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی، از همان حساب برای ارسال پیام‌های جعلی به مخاطبان فرد استفاده می‌کنند و از این طریق زمینه کلاهبرداری را فراهم می‌سازند.

وی بر ضرورت خودداری از باز کردن لینک‌های ناشناس تأکید کرد و گفت: شهروندان باید درباره لینک‌هایی که برای آنها ارسال می‌شود دقت کافی داشته باشند و پیش از باز کردن لینک، از هویت ارسال‌کننده و اعتبار آن اطمینان حاصل کنند.

رئیس پلیس فتای فارس خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مواجهه با موارد مشابه یا سایر جرائم و کلاهبرداری‌های فضای مجازی می‌توانند با شماره ۰۹۶۳۸۰، مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا، تماس گرفته و ضمن گزارش موضوع، راهنمایی‌های لازم را دریافت کنند.