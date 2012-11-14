حفاران غیرمجاز در شهرستان دامغان به دام افتادند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید یزدانی عصر چهارشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان ضمن اشاره به دستگیری حفاران غیرمجاز در شهرستان دامغان، افزود: این حفاران غیرمجاز نوزدهم آبانماه در یکی از محوطه های باستانی این شهرستان دستگیر شده اند.

وی با بیان اینکه این متخلفان در شب هیجدهم آبانماه جاری با یک دستگاه بیل مکانیکی اقدام به تخریب و حفاری در تپه باستانی کرده بودند افزود: مامورین یگان حفاظت شهرستان دامغان با مشاهده حفاری با همکاری کلانتری محل اقدام به دستگیری متخلفان کردند.

یزدانی گفت: حفاران با ادواتی شامل بیل، کلنگ، طناب، نردبان فلزی، موتور برق، تهویه هواکش بزرگ و به همراه دو دستگاه خودرو وانت نیسان و وانت پیکان به دام افتادند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان بیان داشت: ادوات مذکور در کلانتری آن منطقه توقیف و با سایر مستندات جهت انجام امور قانونی به دادسرای شهرستان دامغان ارسال شده است.

وی ضمن تشکر از همکاری نیروی انتظامی در برخورد با مهاجمین به آثار تاریخی اظهار داشت: آثار وابنیه تاریخی متعلق به همه مردم است که نشان از قدمت فرهنگی و سابقه تاریخی منطقه دارد.

یزدانی در پایان تصریح کرد: انتظار می رود مردم عزیز با مشاهده هرگونه تخلف و تعرض به بناهای تاریخی مامورین یگان حفاظت این اداره کل را در جریان قرار دهند تا با اقدام به موقع مانع از تخریب آثار تاریخی شویم.