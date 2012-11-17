به گزارش خبرگزاری مهر، 67 آزادکار و 16 مربی سازنده دعوت شده به این کارگاه آموزشی که بر مبنای نظر اعضای کمیته فنی مسابقات عمومی کشتی آزاد انتخاب شده اند، باید در قالب زمانبدی تعیین شده تا ظهر نخستین روز اعلام شده در محل خانه کشتی تهران حضور داشته باشند.

این کارگاههای فنی بصورت ماهیانه بر اساس مسائل آموزشی و ارزیابی زیر نظر کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد، مربیان سازنده و مربیان برگزیده رقابتهای عمومی برگزار می شود.

بنا بر این گزارش برنامه زمان بندی و اسامی کشتی گیران و مربیان دعوت شده به شرح زیر است:

گروه اول: (15 تا 20 آذرماه)

50 کیلوگرم:

رضا اطری – مصطفی یعقوبی - صابر خانجانی (مازندران) غلامرضا انتظاری (خراسان رضوی) علیرضا فکور ساده (تهران)

55 کیلوگرم:

عارف محمد زاده - علی حاج آقانیا - کاظم شیرزادی- میثم طالبی-علیرضا حاتمی (مازندران) خلیل اقرلو (اصفهان) محسن ملکی - رضا بحر کاظمی (تهران) حسین نوری زاده (ایلام)

60 کیلوگرم:

مسعود محمودی (تهران) هاشم مختاری (خراسان رضوی) سید محمد حسینی - فرزاد عموزاد- لطیف مومنی - حسن یزدانی– سجاد ذبیحی (مازندران) فرزاد کولیوند (کرمانشاه)



مربیان:

نادر ناظری - علی اصغر منوچهری (مازندران) رسول دهقان نژاد (تهران) مصطفی علیزاده (خراسان رضوی)جلیل جگر گوشه (همدان) - یک مربی به معرفی هیات کشتی آذربایجان غربی

گروه دوم: (20 تا 25 آذرماه)

66 کیلوگرم:

میثم حیدری(زنجان)مرتضی گودرزی-علی آکتیچی- ایمان رحمانی زاده- سید مهرشاد اکبری(مازندران) علی اصغرجبلی (گلستان) سعید صالحی(کردستان) امید خدمتی- امیر حسین لرستانی- سجاد پرنیان (تهران) مهران بابایی(خراسان رضوی)پیمان یار احمدی(لرستان)



74 کیلوگرم:

رضا افضلی - کیوان سیفعلی (کرمانشاه) حامد رضایی (البرز) مصطفی یوسفی (تهران) آرام رحیمی (کردستان) علی شفیع زاد - پویا حسینی (مازندران)



84 کیلوگرم:

رضا بیات (خراسان رضوی) یوسف پناهنده (توابع تهران) علیرضا امیری (تهران) وحید شاه محمدی (همدان) امید حسن تبار - محمد حسین محمدیان- سیاوش پازوکی- مجتبی میرزایی (مازندران) اکبر سبحانی(اردبیل)

مربیان:

اکبر بهتری (تهران) محمدعلی گنجابی (کرمانشاه) علی شکری پور (مازندران) ابوالفضل زینل نیا (خراسان رضوی) یک مربی به معرفی هیات کشتی کردستان- یک مربی به معرفی هیات کشتی اردبیل

گروه سوم: (25 تا 30 آذرماه)

96 کیلوگرم:

سعید زرینی - احسان زندیه (تهران) رسول پیرمحمدی (البرز) رضا کشاورز(همدان) وحید عظیمی (کرمانشاه) محمدرضا علی زاده (اردبیل) رضا هادی (آذربایجان شرقی) امیر محمدی(خراسان شمالی) مهدی صالحی



120 کیلوگرم:

مجید بهلولی (لرستان) میثم گودرزی - احمد کریمی- بهنام اکبریان - مهران رشیدی (تهران) مهرشاد محمدی (مازندران) مهدی گنبدانی (همدان) فرزاد دلیری(اصفهان)



مربیان:

داود رخش خورشید (تهران) جواد محمدخانی(خراسان رضوی) رضا عظیمی(مازندران) ماشااله حسینی (کرمانشاه) علی بابایی جعفری(البرز)

نخستین دوره رقابتهای عمومی کشتی آزاد طی روزهای 11 تا 13 و 18 تا 20 آبان ماه با حضور 2036 کشتی گیر از سراسر کشور در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد.