به گزارش خبرنگار مهر، پس از شکست سنگین تیم فوتبال ترابزون‌اسپور مقابل فرانس‌واروش مجارستان و حذف این تیم از مرحله پلی‌آف لیگ اروپا، فاتح تکه، سرمربی این تیم، از سمت خود استعفا کرد؛ اما هیئت مدیره باشگاه با این تصمیم مخالفت کرد.

ترابزون‌اسپور شب گذشته در دیدار برگشت مرحله پلی‌آف لیگ اروپا با نتیجه ۴ بر صفر برابر فرانس‌واروش شکست خورد و با توجه به شکست یک بر صفر در دیدار رفت، در مجموع با نتیجه ۵ بر صفر از راهیابی به مرحله گروهی لیگ اروپا بازماند و به لیگ کنفرانس اروپا منتقل شد.

فاتح تکه پس از این شکست و در گفت‌وگو با رسانه‌ها، مسئولیت کامل نتیجه به دست آمده را برعهده گرفت و اعلام کرد که از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. او تأکید کرد که این شکست برایش قابل قبول نیست و تصمیم گرفته است مسئولیت این نتیجه را شخصاً بپذیرد.

با این حال، باشگاه ترابزون‌اسپور ساعاتی بعد با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که استعفای سرمربی خود را نپذیرفته است.

در اطلاعیه این باشگاه آمده است: سرمربی ما، فاتح تکه، پس از دیدار مقابل فرانس‌واروش و تحت تأثیر فشار عاطفی ناشی از شکست، تصمیم به استعفا گرفت. هیئت مدیره باشگاه ترابزون‌اسپور تصمیم استعفای فاتح تکه را نپذیرفته است.

باشگاه ترابزون‌اسپور همچنین تأکید کرده است: فاتح تکه به فعالیت خود به عنوان سرمربی ادامه خواهد داد و در دیدار لیگ برابر آمداسپور، هدایت تیم ما را برعهده خواهد داشت.