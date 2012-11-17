"متین" ورامین در میان چهار تیم اول لیگ برتر والیبال خواهد ماند

به گزارش خبرنگار مهر،مصطفی کارخانه در سال 1338 در روستای جلیل آباد پیشوا که آن زمان جزیی از شهرستان ورامین بود به دنیا آمد؛ از 15 سالگی در جلیل آباد والیبال را آغاز کرده و سپس در تیمهای منتخب ورامین، منتخب پارچین، منتخب صنایع دفاع، باشگاه های تهران، تیم ملی نیروهای مسلح، تیم ملی ارتش جمهوری اسلامی ایران یا تیم منتخب نیروهای مسلح بازی کرده است.

وی ابتدا مراحل دریافت مدرک مربیگری درجه یک را گذرانده و اکنون داری مدرک مربیگری درجه دو است(درجات مربیگری در والیبال طبق گفته خود کارخانه متفاوت با رشته هایی مانند فوتبال است)؛ وی در دوران بازیگریش هیچ گاه در تیم ملی ایران بازی نکرده ولی از باهوش ترین و کارآمدترین مربیان ملی و باشگاهی بوده است.

وی تنها سرمربی در ایران بوده که در سه رده سنی تیمهای ملی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان سرمربیگری کرده و بهترین مربی اخلاق ورزش کشور شناخته شده و از کسی که در خانواده روحانی بزرگ شده و زادگاهش شهر مقدس ورامین است، این انتظار می رود که بهترین مربی اخلاق ورزش کشور در سال 1386 انتخاب شود.

لوح تقدیر برای برترین مربی اخلاق کشور



دو سال بهترین مربی ورزش ایران انتخاب شده و تنها مربی است که دو بار این افتخار را کسب کرده، مربیهای دیگری نیز هستند اما آنها فقط یک بار انتخاب شده اند؛ این مربی باتجربه در باشگاه های صنام، صنایع دفاع، پیکان، پتروشیمی بندر امام(ره)، گیتی پسند اصفهان مربیگری کرده و امسال نیز در تیم متین ورامین مربیگری می کند که پنج بار با تیم صنام و چهار بار با تیم پیکان قهرمان باشگاههای ایران شده است که در این زمینه بیشترین افتخار را دارد.

پرافتخارترین مربی والیبال ایران تعریفی از حرفه ای بودن برای خود دارد که در هفت "ت" خلاصه می شود؛ "توکل، تعهد، تخصص، تعقل، تداوم، تحول، تکامل" این هفت "ت" و تعریف این هفت "ت" را تفکر حرفه ای می داند.

مصطفی کارخانه در روزهایی که تیمش با 12 امتیاز به رده چهارم جدول رده بندی رقابتهای لیگ برتر صعود کرده و تا به امروز مقابل تیمهای باریج اسانس کاشان، شهرداری تبریز، میزان مشهد و آلومینیوم هرمزگان به پیروزی رسیده و در هفته هفتم لیگ برتر در گنبد میهمان تیم "بازرگانی جواهری گنبد"خواهد بود، در مورد تیم تازه تأسیس "متین" ورامین و فراز و نشیبهای آن، والیبال ورامین و شهرستان پیشوا که زادگاه اوست و مسائل والیبال باشگاهی و ملی ایران با خبرنگار مهر گفتگو کرده که قسمت اول آن را می خوانید:

مهر: درباره شروع فعالیت تیم والیبال "متین" ورامین بگویید.

کارخانه:شروع کار برای تشکیل تیم والیبال "متین" ورامین زمانی آغاز شد که در روز پایانی والیبال جام رمضان امسال در سالن شهید امیر گلعباسی، حضور یافتم و آنجا پیشنهاد دادند یک تیم والیبال لیگ برتری در ورامین تأسیس شود که با کمال میل قبول کردم.

در آن مقطع، چند پیشنهاد مربیگری داشتم که تقریباً تمام شده بود ولی از آنجایی که ورامین را دوست داشتم و معتقدم که ورامین مرا به والیبال معرفی کرده و به پاس محبتی که ورامین و مردمش در حقم داشتند، این پیشنهاد را قبول کردم؛ چراکه در سطح کشور و سایر رشته ها تنها مربی هستم که سرمربی تیم ملی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان بوده ام و این یک افتخار و رکورد، برای خودم و منطقه ورامین است.

با تجربه 20 ساله کار مربیگریم در عرصه های حرفه ای این پیشنهاد را قبول کردم و طی جلسات بعدی که داشتیم، شرکت "کارا سازه متین" به مدیریت امیرحسین قنبر، اسپانسر و حامی مالی اصلی تیم شد و طی جلساتی که با وی داشتیم، بسیار زود جذب یکدیگر شدیم.

مهر: مبنای همکاریتان با مدیران شرکت "کارا سازه متین" چه بود؟

کارخانه:شرکت "کارا سازه متین" می خواهد برای ورامین قدمهای محکمی بردارد و نیت خیری برای ورزش ورامین دارد، زیرا دیدگاه هایی که ایشان برای آینده ورزش ورامین دارند، همه مثبت بوده و مبنای کارشان این است که به جوانان ورامین خدمتی شود که این را باید به فال نیک گرفت.

باید شرکت "کارا سازه متین" مورد حمایت تمام مسئولان شهرستان ورامین قرار بگیرد، یک بخش خصوصی از پول شخصی خودش، سرمایه گذاری کرده، باید از این کار استقبال کرد تا آن پایداری و ثباتی که برای ادامه کار لازم است به دست بیاید.

مهر: هدفگذاری هم برای "متین" دارید؟

کارخانه:یک هدفگذاری که از همان روز اول برای تیم انجام داده ایم، این است که انشاءالله قله هایی را برای شهرمان در سال اول فتح کنیم؛ فتح اول اینکه برای دوره رفت لیگ برتر باشگاههای ایران، ظرفیتها و شایستگی هایمان را نشان دهیم؛ برای نیم فصل دوم نسبت به دور رفت، کار به مراتب سخت تر می شود، باید نقاط ضعف در دوره رفت هر چه بوده، بازنگری و برطرف شود تا جزو چهار تیم اول قرار بگیریم.

در لیگ برتر باشگاههای ایران، تیمهایی به مرحله پلی آف می روند که اول تا چهارم هستند، بنابراین اگر می خواهیم این کار بزرگ را در سال اول انحام دهیم، باید تلاش کنیم.

تجربه 30 ساله ام در ورزش این را می گوید که کار بسیار سختی است ولی این تعهد را داده ایم که بتوانیم جزو چهار تیم اول قرار بگیریم؛ وقتی جزو چهار تیم قرار بگیریم با برطرف کردن ضعفها، برداشتن موانع و کم کردن محدودیتها می توان به یک تیم با ثبات، بادوام و با پایداری لازم رسید چراکه می خواهیم بزرگی کنیم.

وقتی قرار است جزو چهار تیم قرار بگیریم، تیمهایی را مقابل داریم که ازتیم متین، بیشتر هزینه کرده اند و قدمت بیشتری دارند، بنابراین اگر می خواهیم در برابر آنها کم نیاوریم، برای ورامین افتخار کسب کنیم و ورامین را به عنوان یک قطب جدید والیبال به ایران معرفی کنیم، باید مبارزه کنیم.

این کار زمان لازم دارد، می خواهیم یک راه میانبری را با زحمت برویم، می دانیم بسیار زحمت دارد و کار سختی است اما با استراتژیهایی که برای رسیدن به این هدف داریم که 10 آیتم را در نظر گرفته ایم، می توانیم به هدفمان برسیم.

مهر: معیارهای انتخاب بازیکنان توسط شما چه بود؟

کارخانه:با نشستی که با مسئولان تیم و کادر فنی داشتیم، بازیکنان شایسته ای را جذب کرده ایم، با زمان بسیار کم، توانستیم بازیکنان خوبی را جذب کنیم، بازیکنانی که از هر نظر قابلیت عضویت در تیم ورامین را داشتند؛ مهمترین فاکتوری که برای جذب بازیکنان داشتیم به لحاظ اینکه ورامین یک شهر مذهبی است، شخصیت، اخلاق و انضباطی بود که باید یک بازیکن داشته باشد و مهارتها، مسائل تکنیکی و تاکتیکی در اولویت دوم بود.

در انتخاب بازیکنان حتی به جسم و فیزیک آنها توجه شد، به نظرم همه چیز براساس آن معیارهایی که برای انتخاب یک بازیکن حرفه ای یا نیمه حرفه ای باید باشد، لحاظ شده و ترکیب تیم، ترکیب بسیار خوبی است؛ بازیکنانی جذب شده اند که تأثیرگذار هستند و تجربه بازی در لیگ و در تیمهای اول، دوم و سوم را دارند چون می خواهیم بزرگی کنیم و جزو چهار تیم قرار بگیریم.

چون سال اولمان بود، مشکل سهیمه داشتیم، بیشتر از پنج بازیکن لیگ برتری نمی توانستیم برای تیم انتخاب کنیم، چهار بازیکن جوان، دو بازیکن امید و دو بازیکن خارجی هم می توانستم به خدمت بگیریم.

مهر: و بازیکنان ورامینی تیم؟

کارخانه:از بازیکنان ورامینی بهترینشان احسن الله شیرکوند است که واقعاً افتخار شهرستان است، چون دیر برای جذب بازیکنان اقدام کرده بودیم، شیرکوند با تیم شهرداری ارومیه قرارداد بسته بود.

البته تیم "متین" ورامین بازیکنان خوبی جذب کرده است؛ قاسم کارخانه، علی اصغر رزم فر، امیرعلی فتحعلی، محمد میرزایی همه بچه ورامین و بازیکن تیم ملی جوانان هستند که به عنوان یک سرمایه برای ورامین هستند؛ چهار بازیکن ورامینی داریم که آینده بسیار درخشانی دارند و به عنوان سرمایه به آنها نگاه می کنیم.

مهر: معیار انتخاب دو بازیکن خارجی متین؟

کارخانه:دو بازیکن خارجی تیم نیز بازیکنانی هستند که یکی پاسورمان "جوردی باربرا" اسپانیایی ست که فصل قبل در پیکان بازی کرده و تجربه بازی در لیگ ایران را دارد و "نیکلای نیکولوف"با تیم ملی بلغارستان در المپیک 2012 سوم شده است.

بازیکنانی را آورده ایم که می توانند به عنوان یک الگو برای جوانان ورامین باشند و شاخص هستند؛ نظری افشار، عندلیب، تاجر، میرزا جانپور و... در عین حال که تأثیر گذارند، بازیکنانی هستند که می توانند الگوی بسیار خوبی برای جوانان ورامین باشند.

مهر: استراتژی تیمتان چیست؟

کارخانه:یک استراتژی برای تیم تعریف کردیم؛ یک پروسه چهار ساله ای داریم که مبنا را بر این گذاشته ایم که با حمایت بخش خصوصی، این کار انجام شود؛ از مربی تیم نوجوانان و جوانانمان خواسته ایم که در هر سال، تیم نوجوانان باید چهار، پنج بازیکن به جوانان تغذیه کند و نوجوانان را بسازد و تحویل تیم جوانان دهد و همین طور مربی تیم جوانان سالی چهار، پنج بازیکن به بزرگسالان تغذیه کند.

هدف این است که این جوانان با تجربه و مهارت بالا به رده بعدی بیایند و وقتی در بزرگسالان آمدند، مهارتهای آنها را بالا ببریم و بازیکنان آماده ای بسازیم که بتوانند در لیگ برتر باشگاههای ایران بازی کنند که با این کار در آینده، بومی گرایی نیز خواهد شد.

مهر: در واقع شما می خواهید در چهار رده سنی تیم داشته باشد؟

کارخانه: این یک اجبار است؛ داشتن تیم بزرگسالان فلسفه اش این است که یک تیم نوجوانان، جوانان و امید باید داشته باشیم؛ بنابراین باید روی اینها سرمایه گذاری کرد و از آنجایی که می خواهیم کارها و زحمتهایمان بی نتیجه نشود، هدف برای تیم تعریف کرده ایم که به نوجوانان گفتیم، باید جوانان را تغذیه کنید، به جوانان گفتیم امید، به امید هم گفتیم، بزرگسالان را تغذیه کند.

مهر: بحث نظارت فنی با کیست؟

کارخانه: نظارت فنی با خودم است و برنامه ای در ورامین داریم؛ با معلم ورزشهای مدارس راهنمایی و ابتدایی هماهنگی کرده و طرح درس به معلم ورزشها خواهیم داد که این آموزشها را به دانش آموزان بدهند؛ برنامه بسیار خوبی خواهد شد اما نیازمند این است که مدیران مدرسه با این برنامه همکاری لازم را داشته باشند.

این کار اگر مورد استقبال قرار بگیرد، هم به نفع شهرستان و هم به نفع شرکت "کارا سازه متین" است که انشاءالله مدارس را تحت پوشش بیاوریم و امکانات اولیه مانند توپ، تور، لباس و ... را به آنها بدهیم که امید است بتوانیم یک سرمایه گذاری خوب انجام دهیم؛ خروجی این طرح منتهی می شود به اینکه از دانش آموزان آموزش دیده برای تیمهای نوجوانان و جوانان استفاده کنیم، ضمن اینکه در هر منطقه ای که در ورامین استعداد وجود دارد، قطعاً بررسی خواهد شد.

مهر: این کار در ادامه طرح استعدادیابی فدراسیون والیبال است؟

کارخانه: بله، با توجه به تعامل و ارتباطات خوبی که با فدراسیون والیبال و هیئت والیبال تهران وجود دارد، یک کانون و مدرسه والیبال در ورامین تأسیس خواهد شد تا آموزشهای لازم را به آنها داده و مسابقات مینی والیبال را دایر کنیم که در گذشته در ورامین این کار بسیار خوب شکل گرفته است.

مهر: در تشکیل این تیم نقش شما چقدر مؤثر بوده است؟

کارخانه: اگر بخواهم از خودم تعریف کنم، حمل بر خود ستایی می شود؛ می گویم بچه ورامینم و اگر افتخاری دارم از ورامین کسب کرده ام و مدیون ورامین هستم پس با تمام وجود تمام تجربیاتم را در اختیار این تیم می گذارم؛ پشت این همه قهرمانی که داشته ام بالاخره یک روزمه است؛ روزمه، روزمه بسیار خوبی و تجربه گرانبهایی است که تمام آن، خالصانه در اختیار ورامین قرار می گیرد.

مهر: ورود این تیم در سطح استان چقدر مؤثر است؟

کارخانه: والیبال استان تهران باید کمکمان کند که این طور هم بوده، خوشحال می شوم که شهریار و... تیم داشته باشند حتی پیشوا که تازه آمده، هرچه رقابت بیشتر باشد، گرمی بازیها و جوانان، برای اینکه عضو تیم شوند، بیشتر می شود.

مهر: در واقع با تیمهای تهرانی رقابت می کنید؟

کارخانه: بله، معمولاً در لیگ باشگاههای ایران، تیمهای تهرانی قهرمان می شوند.

مهر: شهرستان پیشوا نیز در لیگ دسته یک سرمایه گذاری کرده است؛ این تیم می تواند موفق باشد؟

کارخانه: آنها در واقع بومی گرایی کرده اند، "متین" نیز اگر قرار بود به لیگ یک برود، مبنا را بر بومی گرایی می گذاشت تا از بازیکنان و استعدادهای ورامین استفاده کند، برای پیشوا آرزوی موفقیت داریم و هر کمکی بخواهند، دریغ نمی کنیم.

مهر: چرا طلوع کیان مربی آنالیزورتان به قطر نرفت؟

کارخانه: علیرضا طلوع کیان، 10 سال است که با من کار می کند و از تجربیات بالایی برخوردار است و داوود آهنگری کمک اولم نیز این گونه است، برای اینکه در هزینه های تیم صرفه جویی کرده باشیم، طلوع کیان با همان پولی که داده ایم آنالیزور، کمک و بدنساز تیم است؛ خودم اجازه ندادم که برود و خودش نیز به خاطر موقعیت تیم نرفت و البته پیشنهاد بسیار خوبی داشت، اگر می خواستم برای تیم بدنساز بیاوریم باید 50 تا 60 میلیون تومان، برای کمک مربی نیز 50 تا 60 میلیون پول می دادیم؛ طلوع کیان هر سه کار را انجام می دهد و صادقانه زحمت می کشد، آهنگری نیز همین طور است.

فداکار که به عنوان قائم مقام و نماینده باشگاه است، انصافاً توانسته مدیریت بسیار خوبی کند، مجموعه را خوب اداره کرده و به همین خاطر برای تیم آینده بسیار خوبی می بینیم و انشاءالله همه چیز خوب پیش می رود.

مهر: عده ای می گویند کارخانه برای پول به تیم متین ورامین آمده است!

کارخانه: قبل از قراردادم با تیم میتن از چهار یا پنج باشگاه پیشنهاد داشتم، باور کنید جایی بود که پول به مراتب بیشتر از اینجا می دادند ولی قبول نکردم.

اگر به خاطر پول می خواستم کار مربیگری کنم، سال گذشته با تیم گیتی پسند اصفهان 200 میلیون تومان قرارداد داشتم؛ یک نفر را پیدا کنید که از 200 میلیون تومان بگذرد، بنده هفته هفتم متوجه شدم با آن سیستم نمی توانم کار کنم و تیم گیتی پسند را رها کردم؛ داورزنی رئیس فدراسیون والیبال گفت "بمان پولت را بگیرم"، گفتم "نه، پول برایم ارزش ندارد" و از آن مبلغ گذشتم؛ پس اگر به خاطر پول باشد از 200 میلیون تومان نمی گذشتم.

مهر: در واقع ملاکهایتان اعتقادی است؟

کارخانه: بله، اعتقادی است و شک نکنید جز این، چیز دیگری نیست، وقتی بتوانم از 200 میلیون تومان بگذرم، مطمئن باشید از یک میلیارد و چیزهای دیگر نیز می توانم بگذرم.

سالی که تیم دوم نوجوانان جهان شدم، تیمی ماهیانه 15 هزار دلار می داد، سال 2001 ماهی 15 هزار دلار را الان اگر حساب کنید، ماهی یک میلیارد می شود، پس اگر آن موقع نرفتم به عشق والیبال مملکتم نرفتم.

هرگز به خاطر پول، خود را نفروخته ام و نخواهم فروخت، چون پول برایم مانند چرک کف دست است و هیچ ارزشی ندارد اما برایم معنویات به مراتب بالاتر از مادیات قرار دارد و این را در همه جا ثابت کرده ام؛ جایگاه و درجه ام مشخص است، دلیلی ندارد که دروغ بگویم.

مهر: برنامه های آتی خود را بگویید.

کارخانه: یک هدفگذاری برای متین ورامین انجام داده ایم، عوامل مؤثر و تأثیرگذار در راستای معیارهای فنی وجود دارد که تئوری و عملی آنها را کار می کنم؛ پنج آیتم در نظر گرفته ام که استانداردم را صد درصد قرار داده ام که در رأس تمام اینها آمادگی جسمانی است، وقتی جسم قوی شود، تکنیک و تاکتیک و مسائل دیگر در دل آنهاست، وقتی تکنیک بهتر انجام شود و قوی باشد، تاکتیک نیز بهتر انجام می شود، وقتی تاکتیک قوی باشد به سراغ مسائل و فاکتور دیگر می رویم.

معتقدم، وقتی وارد عرصه قهرمانی می شویم باید برای بازیکن یک برنامه ریزی داشته باشیم، استانداردها و آمادگی جسمانی تیمم را بالای 90 درصد برسانیم که این شامل قدرت، سرعت، استقامت، چابکی، انعطاف پذیری هماهنگی و یکسری فاکتورهای دیگر که در بحث آمادگی جسمانی بوده است.

در تکنیک، سرویس، دریافت، پاس، اسپک، دفاع و توپگیری است، برای اینها استاندارد و معیار دارم و در کارهای تاکتیکی، یک تاکتیک انفرادی و یک تاکتیک تیمی داریم که برایش معیار قرار داده ام.

فاکتوری به نام آمادگی ذهنی و روانی داریم که در دل آن روحیه جنگندگی، اعتماد به نفس، تیزهوشی، تمرکز، کنترل، تعادل و انگیزه است که انسجام تیمی در دل این می آید.

یک آتیم نیز همکاری گروهی است که در آن اخلاق، تعهد، وجدان کاری آمده است، اینها یک بخشی از کار است که بازیکن باید رعایت کند که به سیستم فنی بر می گردد.

عوامل دیگری نیز وجود دارد، عوامل مؤثر و تأثیرگذار در راستای معیارهای فنی و شاخصهایی که هست و برای تیم متین تلاشم را می کنم و اولین آیتم، ایمان قوی و توکل به خدا، تعهد کاری و توکل است.

خود و بازیکنان را مکلف کرده ایم به اینکه اخلاق مداری، سلامت نفس مداری، وجدان مداری، انصاف مداری، رستگاری، درک شرایط یکدیگر، قدرت تحمل یکدیگر، روح پهلوانی، ایثار، گذشت، دلسوزی، خالصانه و مخلصانه کار کردن و بدی را با خوبی جواب دادن در افکارمان نهادینه شود، وقتی این موارد نهادینه شد، آن موقع خدا با ماست.

مهر: پس شما دارای استانداردها و معیارهای مدیریتی و مربیگری تعریف شده هستید.

کارخانه:بله؛ وقتی مربی برای تیم معیار داشته باشد، دلیل پسرفت و پیشرفت بازیکن را می داند، وقتی بازیکن پسرفت کرد او را می خواهم و می گویم که تو پسرفت کرده ای و به بازیکن می گوید کجا پسرفت داشته است؛ وقتی مربی استاندارد و معیار داشته باشد، بازیکن هم راحت تر از مربی این موضوع را می پذیرد و هم چون می داند، مربی استاندارد دارد، توجه عمیقی به صحبتها و کار مربیگری پیدا می کند.

مربی بعد ذهن بازیکن را به این سمت می برد که در والیبال سیستم لیگ این طور است، وقتی سه بر صفر یا سه بر یک ببریم، سه امتیاز به تیم تعلق می گیرد، اما اگر سه بر دو باشد، تیم برنده دو امتیاز و تیم بازنده یک امتیاز می گیرد.

"متین" می خواهد با اخلاق ترین، با انضباط ترین، منسجم ترین، با ثبات ترین و با تقواترین تیم در لیگ شود و به فضل پرودگار می خواهد جزو چهار تیم برتر کشور باشد.

وظیفه سرمربی سنگین است، باید ذهنیت مثبت را جایگزین ذهنیت منفی کند چراکه ذهنیت منفی برای تیم، ترمز است، بنابراین اگر می خواهیم به هدفمان برسیم باید ترمز را رها کرده چراکه اینها برای تیم ترمز است.

مهر: شاید این شاخصها در هر تیمی مدنظر باشد!

کارخانه: شاید بسیاری از تیمها این برنامه را نداشته باشند و این شاخص مدنظر خودم است که برایم الگو شده و به معنی داشتن تفکر حرفه ای است؛ اینکه در هر صورت از نظر آمادگی جسمانی، تکنیکی، تاکتیکی، روانی، خودباوری، انگیزه تمرکز و ویژگیهای جمعی خلاقیتهایی که در والیبال است را بدانیم.

تعریفی از حرفه ای بودن دارم که در هفت "ت" خلاصه می شود: "توکل، تعهد، تخصص، تعقل، تداوم، تحول، تکامل" که این هفت "ت" هر کدام تعریفی برای خود دارد که آن تفکر حرفه ای است.

مهر: بر روی اول تا چهارم شدن تأکید می کنید، برای مردم توقع ایجاد نمی شود؟

کارخانه: نه، تلاشمان را انجام می دهیم و امیدواریم این اتفاق بیافتد.

مهر: چند تیم به باشگاه های آسیا می روند؟

کارخانه: دو تیم به باشگاه های آسیا می رود، تیم متین می خواهد جزو چهار تیم باشد که در سال اول بسیار سخت است؛ مربی اگر فرمانده جنگ باشد و بترسد، همان اول بازیکن فرار می کند، پس فرمانده باید شجاع باشد.

تلاشم را می کنم و هدف خود را برای بازیکنان تیم می گویم و با این استراتژی پیش می رویم؛ اگر بازیکن بداند مربی می خواهد جزو تیمهای متوسط 9، 10 و 11 باشد، برای تیم تلاش نمی کند اما "متین" می خواهد به رده های بالا برود.

مهر: فکر می کنید با این هدفگذاری چند درصد می توانید به این اهداف برسید؟

کارخانه: همه را در این خلاصه می کنم؛ لیگی که از 14 تیم، 12 تیم شد، بازیها در این لیگ سخت تر می شود، در این لیگ در هفته گاهی باید دو بازی انجام دهیم و از ورامین باید به تهران برویم، از تهران به شهرستان دیگر و کار سخت و سخت تر می شود اما این طور می توانم بگویم که با کمی هوشیاری مربی، بازیکن و باشگاه می توانیم اول تا چهارم شویم و با کمی غفلت و بی توجهی می توانیم در رده های پایین تر قرار بگیریم.

ادامه دارد.......

گفتگو: علیرضا مهدی زاده و فاطمه قره چایی