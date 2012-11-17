رباعیات ایرج زبردست به زبان انگلیسی ترجمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از دو سال گروه ترجمه آریان به سرپرستی مهدی مهدوی زاد در ایرلند 70 رباعی از ایرج زبردست رباعی سرای معاصر را به زبان انگلیسی ترجمه کردند.

این رباعیات همراه با مقدمه سیمین بهبهانی به زودی توسط یکی از ناشران معتبر در "دوبلین" چاپ و منتشر خواهد شد.

52 رباعی عاشقانه -فلسفی و 18رباعی دیگر در حال و هوای آفرینش، روز ازل و... انتخاب شده است.

پیش از این 96 رباعی از ایرج زبردست در کشور تاجیکستان به خط سیرلیک توسط بختیار امین برگردانده شده بود.

"حیات دوباره رباعی"(به کوشش بهاءالدین خرمشاهی و محمد اجاقی - انتشارات نگاه)، باران که بیاید همه عاشق هستند، شکل دیگر من از آثار چاپ شده این شاعر رباعی سرای شیرازی است.