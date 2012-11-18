به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی جلیلی گفت: وبلاگ‌نویسان حوزه‌های علمیه خواهران برای شرکت در این طرح با مراجعه به پایگاه http://30000.womenhc.com از طریق نظرات وبلاگ شرکت خود را در این طرح اعلام می‌کنند.



وی با اشاره به اینکه زیارت عاشورا توسط امام باقر(ع) به شیعیان تعلیم داده شده است، افزود: زیارت عاشورا تنها یک زیارتنامه جهت عرض ادب ظاهری به محضر امام حسین(ع) و یاران ایشان نیست بلکه خود منشوری است که از هر جهت نوری از آن جلوه گر است چرا که این صحیفه بهانه ای است برای بیان مختصر امّا کامل از اسلام شناسی، معرفت‌شناسی، امام شناسی، جامعه شناسی و انسان شناسی.



مدیر پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه‌های علمیه خواهران تصریح کرد: زیارت حسین بن علی(ع) در کتاب‌های ادعیه و مزار وارد شده است و در طول سیزده قرن علما و دانشمندان بر خواندن آن در روز عاشورا بلکه در طول سال عنایت خاصّی داشته و همگان را به آن سفارش کرده‌اند.



وی اضافه کرد: بعضی نقل‌ها از صفوان حاکی از آن است که متن زیارت عاشورا توسط جبرئیل امین بر پیامبر(ص) نازل شده است و ایشان به امام علی(ع) و ایشان به امام حسن(ع) و ایشان به امام حسین(ع) و امام سجاد(ع) و امام باقر(ع) تعلیم کرده‌اند،اما تا زمان امام باقر(ع) مخفی بوده و متن زیارت در زمان امام باقر(ع) علنی شده است. به موجب این نقل، زیارت عاشورا، حدیث قدسی است.



آثار ارسالی بانوان طلبه به جشنواره علامه حلی اصفهان دوبرابر شد



معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان اصفهان گفت: آثار ارسالی بانوان طلبه به جشنواره علامه حلی استان اصفهان حدود دو برابر شده است.



مجتبی حمیدی با اشاره به اینکه در سال گذشته 722 اثر از بانوان طلبه به دبیرخانه جشنواره علامه حلی استان اصفهان واصل شد، اضافه کرد: امسال با پایان یافتن مهلت ارائه آثار به جشنواره علامه حلی، هزار و 207 اثر به دبیرخانه جشنواره علامه حلی استان اصفهان واصل شد.



وی یادآور شد: از میان آثار ارسالی 915 اثر در قالب مقاله، 377 اثر در قالب تحقیق پایانی و 15 اثر در قالب کتاب به جشنواره علامه حلی استان اصفهان ارائه شده‌اند.



معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان اصفهان با اشاره به درخشش بانوان طلبه در جشنواره علامه حلی استان اصفهان در سال گذشته افزود: در سال گذشته از میان 27 برگزیده جشنواره علامه حلی استان اصفهان، 22 برگزیده از میان بانوان بودند.



وی اظهار امیدواری کرد در سال جاری نیز بانوان طلبه بیشترین عناوین برتر را در جشنواره علامه حلی به خود اختصاص دهند.



طرح تصحیح قرائت نماز در حوزه‌های علمیه خواهران اجرا می‌شود



مدیر پرورشی حوزه‌های علمیه خواهران گفت: طرح تصحیح قرائت نماز در حوزه‌های علمیه خواهران اجرا می‌شود.



مریم ناصح با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر طرح زمزمه قرآنی ویژه تصحیح قرائت قرآن کریم در حوزه‌های علمیه خواهران به اجرا آمده است، افزود: این طرح هر سال در مورد طلاب جدیدالورود اجرا می‌شود.



وی اضافه کرد: با توجه به لزوم قرائت صحیح نماز برای هر طلبه به منظور تکمیل پرونده تبلیغی طلاب و همچنین در پاسخ به درخواست‌های مکرر مدارس علمیه در ارتباط با اجرای طرح مشابهی برای قرائت نماز، معاونت فرهنگی‌ـ تربیتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در نظر دارد طرح زمزمه قرآنی را برای طلاب ورودی و باقیمانده طلاب سال‌های قبل همراه با قرائت نماز برای تمام طلاب شاغل به تحصیل برگزار نماید.



مدیر پرورشی حوزه‌های علمیه خواهران با بیان اینکه موضوع سنجش در قرائت نماز، تمام اذکار اعم از حمد و سوره و سایر اذکار واجب نماز را شامل می‌شود، گفت: معیار قبولی، رعایت کامل قواعد صحیح‌خوانی و تجوید لازم با اخذ نمره قبولی (صرفا 20) است.



وی یادآور شد: به منظور ارزیابی قرائت، فقط از داوران، مربیان و اساتیدی که در دوره‌های تربیت مربی قرآن کریم (رشته تجوید) در قم، موفقیت لازم را کسب کرده‌اند دعوت به عمل آید.



ناصح با اشاره به اینکه گزارش فعالیت مدارس علمیه و مدیریت‌های استانی در این زمینه به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران ارائه می‌شود، افزود:‌ گزارش اجرایی مدارس باید همراه با بیان راهکارهای انجام‌شده توسط مدارس نسبت به تقویت و قبولی حداکثری طلاب باشد

