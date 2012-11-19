همایش بزرگ عاشورایی دانش آموزان نهاوند در شاهزاده محمد(ع) برگزار میشود

علیرضا تکلو در گفتگو با خبرنگارمهر برگزاری همایش عاشورائیان در حرم شاهزاده محمد (ع) نهاوند از مهمترین برنامه های متمرکز ایام محرم برای دانش آموزان است.

وی با بیان اینکه این همایش با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی نهاوند برگزار می شود، افزود: این همایش با حضور 19 هئیت از اعضای تشکل های دانش آموزی مدارس شهرستان نهاوند برگزار می شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش نهاوند گفت: دانش آموزان صبح چهارشنبه در کانون شهید باهنر نهاوند تجمع و سپس در قالب دستجات سینه زنی و زنجیر زنی مسیرهای چهار راه معلم، خیابان ابوذر و خیابان آزادی را طی کرده و در حرم شاهزاده محمد همایش بزرگ عاشورائیان را با برنامه های سوگواری و سخنرانی برگزار خواهند کرد.

تکلو ادامه داد: مهمترین وظیفه و مأموریت آموزش و پرورش اجرای برنامه‌های فرهنگی و نشست‌های تخصصی است تا نسل نوجوان و جوان کشور با اهداف قیام امام حسین (ع) و فرهنگ عاشورا آشنا شوند.

وی اظهار داشت: در این زمینه دبیران دروس پرورشی و دینی و قرآن نقش مهم و موثری دارند و باید در این ماه به بیان واقعیات عاشورا پرداخته و اهداف واقعی قیام امام حسین (ع) را برای دانش آموزان بازگو کنند.

وی گفت: عاشورا درسهای عدالت‌خواهی، ظلم‌ستیزی، برپایی نماز و زنده نگهداشتن فریضه امر به معروف و نهی از منکر را در دل دارد که باید آنان را نسل به نسل و سینه به سینه انتقال داد.

تکلو یکی دیگر از مهمترین وظایف مربیان و دست‌اندرکاران مدارس را در کنار تعلیم و تربیت دانش‌آموزان، تقویت بنیه دینی و مذهبی آنان عنوان کرد و افزود: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که مکتب عاشورایی در بین آنان ترویج داده شود.