همایش بزرگ امر به معروف و نهی از منکر در گچساران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش یک روزه با حضور 120 نفر از اعضای فعال ستاد احیاء امر به معروف ونهی از منکر و مسئولان ادارات، دانشگاها ونهادهای شهرستان و با هدف ترویح شعار "تذکرلثانی وظیفه همگانی" برگزار شد.

امام جمعه گچساران بعدازظهر دوشنبه در این همایش با بیان اینکه امر معروف ونهی از منکر یک وظیفه همگانی است، گفت: همه آحاد جامعه در قبال جامعه ای که در آن زندگی می کنند مسئول هستند.

حجت الاسلام سید امین الله حجازی افزود: رسیدن به جامعه ای آرمانی نیازمند همگرایی و هم افزایی همه اجزای آن جامعه است.

وی امربه معروف و نهی از منکر را اولین هدف قیام عاشورا عنوان کرد و بیان داشت: امربه معروف و نهی از منکر یک رسالت دینی است و توجه به آن از اهمیت بسیاری در شرع مقدس برخوردار است.

وی همچنین با اشاره به لزوم حفظ فرهنگ بومی وسنتی در گچساران، اظهار داشت: فرهنگ هر منطقه ای خاص همان منطقه است و ورود فرهنگهای غربی به کشور و خصوصا شهرهای کوچک از نشانه های جنگ نرم دشمنان است.

حجازی با بیان اینکه امربه معروف ونهی از منکر باید با تذکر لثانی وبدون خشونت انجام شود، عنوان کرد: مردم نباید اجازه دهند که شهرها و محله ها، محل امنی برای بدحجابی و اعمال منافی عفت شود.

وی بی تفاوتی در مقابل اینگونه اعمال را یکی از بزرگترین گناهان دانست و افزود: حرکت در مسیر شرع و عرف، جامعه افراد را از آسیبها و انحرافات مصون می دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم از اعضای فعال ستاد امربه معروف و نهی از منکر شهرستان گچساران با اهداء لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.