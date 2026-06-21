https://mehrnews.com/x3cpbp ۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۵ کد مطلب 6867270 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۵ عزاداری مردم گچساران در شب هفتم محرم دوگنبدان-مردم گچساران در شب هفتم محرم به عزاداری پرداختند. دریافت 21 MB کد مطلب 6867270 کپی شد مطالب مرتبط مراسم عزاداری رحلت پیامبر اعظم(ص) در گچساران برگزار شد اعمال مهندسی فرهنگی در برگزاری مراسم عزاداری دهه محرم ضروری است همایش بزرگ امر به معروف و نهی از منکر در گچساران برگزار شد عزاداری مردم گچساران در شب پنجم محرم تولید مستند محرم در گچساران کلید می خورد برچسبها گچساران مراسم عزاداری محرم و صفر ماه محرم و صفر
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