  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۵:۵۳

عزاداری مردم گچساران در شب پنجم محرم

عزاداری مردم گچساران در شب پنجم محرم

دوگنبدان- مردم گچساران در پنجمین شب ماه محرم به عزاداری پرداختند.

دریافت 25 MB
کد مطلب 6865246

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها