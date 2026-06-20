https://mehrnews.com/x3cnm5 ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۵:۵۳ کد مطلب 6865246 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۵:۵۳ عزاداری مردم گچساران در شب پنجم محرم دوگنبدان- مردم گچساران در پنجمین شب ماه محرم به عزاداری پرداختند. دریافت 25 MB کد مطلب 6865246 کپی شد مطالب مرتبط 58 هزار بسیجی گچسارانی در همایش بزرگ عاشورایی شرکت می کنند رقابت کاذب در هیئات مذهبی شناخت واقعه عاشورا را به تاخیر میاندازد مراسم عزاداری رحلت پیامبر اعظم(ص) در گچساران برگزار شد اعمال مهندسی فرهنگی در برگزاری مراسم عزاداری دهه محرم ضروری است همایش بزرگ امر به معروف و نهی از منکر در گچساران برگزار شد تولید مستند محرم در گچساران کلید می خورد برچسبها گچساران مراسم عزاداری محرم و صفر ماه محرم و صفر
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