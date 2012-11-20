استفاده از کاغذ در ثبت احوال کنگان به حداقل رسید

حیدر عمرانی پس از بازدید فرماندار کنگان از اداره ثبت احوال این شهرستان، ضمن تشکر و قدردانی از فرماندار به لحاظ حسن توجه وی به این نهاد، به خبرنگار مهر گفت: انجام وظیفه بنده و همکارانم در راستای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم ولایتمدار شهرستان کنگان بوده که مورد توجه فرماندار شهرستان قرار گرفته است.



وی افزود: تعمیر و بازسازی ثبت احوال کنگان طی ماه های جاری تغییر محسوسی در این اداره ایجاد کرده است، همچنین چینش نیروها در محل های مورد نیاز موجب رضایتمندی همشهریان و کارکنان شده است.

عمرانی ادامه داد: اداره ثبت احوال شهرستان کنگان تا کنون مورد بی توجهی مسئولان قرار گرفته بود که البته با حسن توجه فرماندار، این روند رو به بهبود است.

رئیس اداره ثبت احوال کنگان خاطر نشان کرد: از دیگر عوامل مورد توجه در این نهاد، ارائه ماه نامه آماری و همچنین بهبود چشم گیر ثبت وقایع حیاتی در مهلت قانونی در شهرستان نسبت به یک سال گذشته است.

وی گفت: از زمانی که بنده مسئولیت این اداره را عهده دار شدم دورنمایی را برای این نهاد ترسیم کرده که آرام آرام در حال نزدیک شدن به معیارهای مورد نظر هستیم ولی به هر حال جا دارد که اداره ثبت احوال به عنوان یک دستگاه حاکمیتی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

عمرانی تصریح کرد: ثبت احوال شهرستان کنگان به عنوان یکی از پیشگامان مکانیزه کردن تمامی خدمات و وظایف است. استفاده از کاغذ در این اداره به حداقل رسیده و تمامی امور به صورت رایانه ای انجام می شود.

وی افزود: این کار علاوه بر صرفه جویی مالی، زمان انجام کار را کاهش و سرعت خدمات رسانی را به حداکثر می رساند و طبعا موجب رضایتمندی ارباب رجوع خواهد شد.