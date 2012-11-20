اعلام مهلت ارسال آثار به جشنواره بین المللی فارابی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجه سروی در این باره گفت: مهلت ارسال آثار به دبیرخانه هفتمین جشنواره بین المللی فارابی تا 25 اسفند 91 و زمان برگزاری این دوره، آبان ماه سال 92 است.

معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه آثار پژوهشی که به کاربردی کردن علوم انسانی و حل مسائل بومی توجه کرده اند در این جشنواره برگزیده و تقدیر خواهند شد، ادامه داد: آثار پژوهشی هفتمین جشنواره بین المللی فارابی در دو بخش داخلی و خارجی پذیرفته می شوند که بخش خارجی ویژه پژوهشگران غیر ایرانی و آثار مربوط به حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی است.

وی با اشاره به اهمیت بخش جنبی جشنواره افزود: هر ساله از مترجم برجسته در حوزه لاتین و عربی، مصصح برتر، پیشکسوت علوم انسانی ایران، مفاخر پژوه برجسته، نظریه پرداز برجسته، صاحبان آثار یا خدمات علمی برجسته، اساتید پیشرو و انجمن برتر در حوزه علوم انسانی نیز تقدیر می شوند.

