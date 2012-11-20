  1. حوزه و دانشگاه
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۹:۴۹

معاون فرهنگی وزارت‌علوم:

اعلام مهلت ارسال آثار به جشنواره بین المللی فارابی

اعلام مهلت ارسال آثار به جشنواره بین المللی فارابی

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم از آغاز فراخوان هفتمین جشنواره بین المللی فارابی خبر داد و اعلام کرد که آخرین مهلت شرکت در این فراخوان 25 اسفندماه سال جاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجه سروی در این باره گفت: مهلت ارسال آثار به دبیرخانه هفتمین جشنواره بین المللی فارابی تا 25 اسفند 91 و زمان برگزاری این دوره، آبان ماه سال 92 است.

معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه آثار پژوهشی که به کاربردی کردن علوم انسانی و حل مسائل بومی توجه کرده اند در این جشنواره برگزیده و تقدیر خواهند شد، ادامه داد: آثار پژوهشی هفتمین جشنواره بین المللی فارابی در دو بخش داخلی و خارجی پذیرفته می شوند که بخش خارجی ویژه پژوهشگران غیر ایرانی و آثار مربوط به حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی است.

وی  با اشاره به اهمیت بخش جنبی جشنواره افزود: هر ساله از مترجم برجسته در حوزه لاتین و عربی، مصصح برتر، پیشکسوت علوم انسانی ایران، مفاخر پژوه برجسته، نظریه پرداز برجسته، صاحبان آثار یا خدمات علمی برجسته، اساتید پیشرو و انجمن برتر در حوزه علوم انسانی نیز تقدیر می شوند.
 

کد مطلب 1748226

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها