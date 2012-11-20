ارزش عمل انسان در مسیر بندگی مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن مدیحی دوشنبه شب در جمع دانشجویان علمی کاربردی فنی و حرفه ای کرمان گفت: ارزش عمل انسان در مسیر بندگی خدا مشخص می شود و خیر یا شر در اعمال قبلی خود ما نهفته است.

وی ادامه داد: اگرچه دین اسلام سعادت فطری را برای همه انسان ها مدنظر دارد ولی مشخص است که همه انسان ها در مقابل خداوند نسبت به اعمال خود تکلیف داشته و مسئولند و لعن و نفرین قاتلان امام حسین( ع) و شعار مرگ بر آمریکاهم در همین راستا تعریف می شود.

حجت الاسلام مدیحی در ادامه با اشاره به گرانی های اخیر، اعمال قبلی خود ما را در این قضیه دخیل دانسته و گفت:طبق قرآن اعمال ما مسیر خیر یا شر را برای ما تسهیل می کند و در مسیر امتحانات الهی همه باید به تکلیف خود عمل کنیم.

وی تصریح کرد: طبق آیه 127سوره انعام، انسان بخاطر اعمال خود تحت ولایت خدا یا شیطان قرا می گیرند و هرکس عملی را در عالم به نیت خدا انجام داد پاداش واقعی خود را دریافت می کند اما اگر ایمان با عمل همراه نشود کم کم رنگ می بازد.

این استاد حوزه علمیه با اشاره به این نکته که لذت مناجات با خدا با هیچ لذتی قابل قیاس نیست تاکید کرد:هیچ گناهکاری در دنیا به آرامش نرسیده است و به همین دلیل با تکرار و گسترده شدن گناه، خداوند بر دلشان مهر زده و آنها به جهنم رهنمون می شوند.

وی گفت:طبق قوانین عالم خداوند قلب انسان ها را با ایمان زینت داده و گناه را بر دل انسان مکروه کرده اما شیطان با ابزار وعده به فقر و امر به فحشا، انسان را به شر دعوت کرده و در مقابل خداوند نیز با وعده مغفرت و فضل به خیر رهنمون می سازد که اینجا باید انتخاب کرد.

این استاد حوزه علمیه شهدای کربلا را الگوی بارز انتخاب صحیح در مسیر ولایت الهی دانست و گفت: به همین دلیل در زیارتنامه ها فقط اصحاب امام حسین در کنار معصوم(ع) سلام داده می شوند و طبق حدیث امام صادق( ع) اشک بر امام حسین( ع) قابل اندازه گیری نیست.