تلاش اوباما برای کاهش تنش میان آمریکا-چین در دیدار با رهبران آسیایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "باراک اوباما" در اولین دیدار خود با مقامات چینی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، امروز سه شنبه در کامبوج و در حاشیه نشست آ سه آن با "ون جیابائو" نخست وزیر چین دیدار و درباره مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری گفتگو کرد.

چین به عنوان اصلی ترین رقیب اقتصادی آمریکا در موارد متعددی با این کشور تنش دارد که مهمترین مورد آن کسری تجاری بالای واشنگتن در قبال پکن است.

اوباما در آخرین گام از سفر خارجی خود همراه با "هیلاری کلینتون" به کامبوج سفر کرده و این در حالی است که این کشور آسیایی میزبان نشست آ سه آن است.

دیدار امروز اوباما و جیابائو، در حالی انجام می شود که واشنگتن چین را متهم به دست زدن به تجارت ناعادلانه در قبال آمریکا و اعلام می کند که به صورت عمدی ارزش پول خود را در برابر دلار پایین آورده تا سود بیشتری را از تجارت با ایالات متحده به دست بیاورد.

اوباما در این دیدار به جیابائو گفت : این مهم است که به عنوان دو اقتصاد بزرگ دنیا قوانین مشخصی را برای تجارت و سرمایه گذاری بین المللی ترسیم کنیم.

اوباما افزود : من متعهد به همکاری با چین و دیگر کشورهای آسیایی هستم. آمریکا و چین مسئولیت مشخصی برای آماده کردن مسیر پیشرفت جهان دارند.

به نوشته رویترز، در زمان برگزاری رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، میت رامنی نامزد جمهوریخواهان، چین را به دلایل متعددی از جمله تجارت ناعادلانه، حقوق بشر و مسائل امنیتی مورد انتقاد قرار داده و انتقادات تندی را متوجه اوباما می کرد.