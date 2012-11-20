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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۰۰

امسال/

1600دانشجوی بسیجی کهگیلویه و بویراحمد در اردوهای جهادی شرکت کردند

1600دانشجوی بسیجی کهگیلویه و بویراحمد در اردوهای جهادی شرکت کردند

یاسوج – خبرگزاری مهر: مسئول بسیج دانشجویی کهگیلویه و بویراحمد گفـت: از ابتدای سال جاری تاکنون یک هزار و 600 دانشجوی بسیجی این استان در اردوهای جهادی شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش مثنوی پیش از ظهر سه شنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته بسیج افزود: هم اکنون 14 گروه جهادی در 37 مرکز آموزش عالی استان در زمینه خدمات رسانی به مناطق محروم فعالیت می کنند.

وی بیان کرد: طی هشت ماه گذشته احداث 10 باب مسجد در روستاهای استان آغاز شد که برخی از این مساجد در هفته بسیج به بهره برداری می رسند.

مثنوی تاکید کرد: همچنین این گروه های جهادی در این مدت 25 هزار کار فرهنگی، هفت هزار و 350 خدمات بهداشتی و مشاوره ای، یک هزار و 256 نفر خدمات پزشکی،542 نفر خدمات دندانپزشکی و 250 نفر خدمات علمی انجام داده اند.

مسئول بسیج دانشجویی کهگیلویه و بویراحمد همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بسیج را برگرفته از فرهنگ عاشورا دانست و اظهار داشت: تقارن هفته بسیج و دهه اول محرم فرصت مناسبی برای تبیین فلسفه قیام عاشورا و همچنین رسالت واقعی بسیج است.

تقدیم80 شهید دانشجو به انقلاب/ لزوم معرفی بیشتر شهدای دانشجو

مثنوی به برنامه های این تشکل در این ایام اشاره کرده و گفت: بر پایی خیمه های عزاداری دانشجویی در دانشگاه های استان، ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر  در محیط های دانشگاهی متناسب با محیط دانشگاه ها، رونمایی از سایت و وبلاگهایی با موضوع بیداری اسلامی و انتشار نشریات دانشجویی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر، از جمله برنامه های این هفته است.

وی یادواره شهدای دانشجوی استان، دیدار با خانواده معظم شهدای دانشجو و برگزاری نشست های پرسش و پاسخ با موضوع حجاب و عفاف در دانشگاه ها را از دیگر برنامه های این هفته عنوان کرد.

مسئول بسیج دانشجویی کهگیلویه و بویراحمد همچنین تعداد شهدای دانشجوی این استان را 80 شهید عنوان کرد و بیان داشت: شهید هدایت الله طیب یکی از شاخصترین این شهداست که متاسفانه آن طور که شایسته است در سطح ملی و حتی در استان معرفی نشده است.

وی افزود: این شهید بزرگوار عضو موسس انجمن های اسلامی دانشجویان آمریکا بود که دانشگاه را ترک کرده و به جبهه های جنگ می آید و در عملیات فتح المبین به فیض شهادت می رسد.

مثنوی بر تلاش برای معرفی هرچه بشتر این شهید دانشجو تاکید کرد و بیان داشت: در این راستا فیلم مستندی از سوی حوزه هنری استان تهیه شده که به زودی در دانشگاههای استان اکران می شود.

کد مطلب 1748774

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