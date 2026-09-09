آخرین دستاورد ارکان سازه ، رکورددار اجرای سریع پروژه های ملی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، در مراسمی با حضور رئیس‌جمهور و جمعی از مقامات ارشد لشکری و کشوری، نخستین دبیرستان شبانه‌روزی هوشمند پلیس کشور با عنوان «مجتمع آموزشی و فرهنگی سپهبد شهید محمد باقری» به بهره برداری رسید. پروژه ای با ۳۵ هزار مترمربع زیربنا در ۷ طبقه و ظرفیت ۱۲۰۰ دانش‌آموز، در مدت ۲۲۰ روز توسط شرکت ارکان سازه احداث و تجهیز شده و به بهره‌برداری رسید تا بار دیگر ثابت شود که این مجموعه، پیشرو در سریع سازی ساخت در کشور با تکیه بر روش های نوین صنعتی سازی و فناوری روز، توان مهندسی و مدیریت جهادی و میدانی در صنعت ساختمان، الگویی بی‌نظیر برای توسعه زیرساخت‌های ملی است.

ارکان سازه؛ پیشگام در صنعتی‌سازی و سریع‌سازی

ارکان سازه به عنوان مجموعه ای فعال در حوزه EPC (مهندسی، تأمین و اجرا)، فرآیند پروژه را از طراحی، مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات تا اجرا، تجهیز و تحویل نهایی به صورت یکپارچه مدیریت می کند. این مجموعه بخش مهمی از توان خود در کاهش زمان اجرای پروژه ها را حاصل استفاده از روش های نوین صنعتی سازی، سازه های فولادی صنعتی، برنامه ریزی دقیق، مدیریت جهادی و کنترل مستمر فرآیند اجرا می داند.

در این رویکرد هدف صرفاً افزایش سرعت ساخت نیست؛ بلکه تلاش می شود سرعت اجرا همزمان با کیفیت، دقت اجرایی و تکمیل تجهیزات پیش رود.

رکوردهایی که ارکان سازه را به سریع‌ترین سازنده تبدیل کرد

نگاهی به کارنامه ارکان سازه، گواه توانمندی این مجموعه در صنعتی سازی و اجرای سریع پروژه های ملی است؛ پروژه هایی که شماری از آن ها با حضور روسای جمهور، روسای ستاد کل نیروهای مسلح و مقامات ارشد لشکری و کشوری به بهره برداری رسیده اند.

یکی از شاخص ترین نمونه ها اجرای فاز نخست مجتمع مسکونی حضرت فاطمه الزهرا (س) است؛ ۱,۵۰۰ واحد مسکونی در ۱۹ بلوک با مجموع 190 طبقه و حدود 180 هزار متر مربع زیربنا احداث شد که با محوطه‌سازی، اجرای زیرساخت و نصب انشعابات در ۱۹۰ روز به طور کامل تحویل داده شد. اجرای مجموع 190 طبقه در 190 روز یکی از مهم ترین رکوردهای ثبت شده در کارنامه ارکان سازه و نمونه ای از ظرفیت این مجموعه در اجرای سریع پروژه های در مقیاس انبوه به شمار می رود.

دستاورد جدید؛ ورود ارکان سازه به حوزه آموزش هوشمند

ارکان سازه که پیش‌تر با رکورد ۱۹۰ روزه خود به عنوان سریع‌ترین سازنده شناخته شده بود، این بار با ساخت نخستین دبیرستان هوشمند پلیس کشور، توانایی خود را در صنعتی‌سازی فضاهای آموزشی پیچیده به اثبات رساند. مجتمع «سپهبد شهید محمد باقری» با ۳۵,۰۰۰ مترمربع زیربنا، در مدت ۲۲۰ روز همزمان با جنگ تحمیلی سوم ساخته شد؛ پروژه‌ای که اگرچه رکورد ۱۹۰ روزه را نشکست، اما با تنوع فضاهای آن (سالن‌های ورزشی رزمی و تیراندازی، استخر، آمفی‌تئاتر، آشپزخانه صنعتی، آزمایشگاه‌های تخصصی جرم‌شناسی، رباتیک و پهپاد، هوش مصنوعی و امنیت سایبری ، شبیه‌سازی عملیات فرماندهی پلیس، الکترونیک و مخابرات نشان داد که صنعتی‌سازی و سریع‌سازی در پیچیده‌ترین پروژه‌ها نیز با اتکا بر توان مهندسی و مدیریت جهادی ممکن است. این موفقیت، بار دیگر ثابت کرد که ارکان سازه، سریع‌ترین سازنده کشور در حوزه‌های مختلف است.

مدیریت جهادی؛ فراتر از افزایش سرعت

تجربه ارکان سازه نشان می دهد سریع سازی پروژه تنها با افزایش نیروی انسانی یا فعالیت فشرده در کارگاه حاصل نمی شود. برنامه ریزی پیش از اجرا، صنعتی سازی، تامین به موقع، هماهنگی میان تیم های مهندسی و اجرایی، مدیریت جهادی و میدانی، کنترل مستمر کیفیت و تصمیم گیری سریع از جمله عواملی هستند که در این مدل اجرایی نقش تعیین کننده دارند.

در این نگاه سرعت ساخت زمانی ارزشمند است که در کنار آن کیفیت نیز حفظ شود.

ارکان سازه همچنین پروژه های خود را با ضمانت دو ساله تحویل می دهد ؛ رویکردی که نشان دهنده توجه این مجموعه به کیفیت و عملکرد نهایی پروژه حتی پس از تحویل است.

چشم انداز ارکان سازه؛ از پروژه های مسکونی تا زیرساخت های ملی

با توجه به سابقه درخشان ارکان سازه در اجرای پروژه‌های ملی، این پتانسیل وجود دارد که روش‌های صنعتی‌سازی و سریع‌سازی این شرکت در زیرساخت‌های صنایع مادر (نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، کارخانه‌های بزرگ و مجتمع‌های صنعتی) نیز به‌کار گرفته شودبررسی کارنامه ارکان سازه نشان از ظرفیت بی‌نظیر این مجموعه برای مشارکت در توسعه همه‌جانبه کشور دارد. اگر به دنبال مجموعه ای هستید که با تکیه بر صنعتی‌سازی و سریع‌سازی، پروژه شما را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحویل دهد، ارکان سازه همان مجموعه ای است که به دنبال آن می‌گردید.

شرکت ارکان سازه با تکیه بر دانش فنی، تجربه ارزشمند و تعهد به کیفیت، بار دیگر ثابت کرد که سریع‌ترین سازنده ایران است. راز این موفقیت، حرکت در مسیر صنعتی سازی توام با مدیریت جهادی است.