حسین انتظامی نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم انتخابات نماینده مدیران مسئول در چهاردهمین دوره هیات نظارت در مطبوعات و خبرگزاری‌ها عصر امروز سه‌شنبه 30 آبان در تالار وحدت تهران برگزار شد.

این انتخابات که پیش از این اعلام شده بود با 20 کاندیدا برگزار می‌شود، به علت انصراف حمید رسائی مدیرمسئول هفته نامه 9 دی با 19 کاندیدا برگزار شد و طی آن حسین انتظامی با کسب 323 رأی به عنوان نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات انتخاب شد.

همچنین سیدنظام موسوی نیز با کسب 183 رای در مقام دوم قرار گرفت.

در این مراسم و پیش از رای‌گیری در میان 19 کاندیدای شرکت‌کننده در این انتخابات، 5 کاندیدا در سالن حضور نداشتند. 2 کاندیدا به نفع سیدنظام الدین موسوی و 3 کاندیدا هم به نفع حسین انتظامی انصراف دادند.

همچنین یک مدیرمسئول نیز بدون حمایت از کاندیدای خاص پس از سخنرانیش، انصرافش را از انتخابات اعلام کرد.

گزارش تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود.