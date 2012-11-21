به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای ماده (21) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه-مصوب1380- آیین نامه نظام صلاحیت حرفه ای را تصویب کرد.



بر اساس این آیین نامه، اهداف و مأموریتهای نظام صلاحیت حرفه ای شامل؛ ایجاد بستر مناسب برای گسترش و ارتقای شایستگی های حرفه ای و ارزیابی توانمندیهای سرمایه ای انسانی جهت پیشرفت مستمر در سطوح مختلف صلاحیت حرفه ای برای کسب شایستگی احراز شغل، رسمیت بخشی به انواع صلاحیت های حرفه ای در سطوح ملی و بین المللی و همچنین، استاندارد سازی فرآیند های مرتبط با ارزیابی گواهی نامه های آموزشی، مدارک تحصیلی و تجربیات مستند جهت احراز صلاحیت حرفه ای و نیز، انطباق و تعیین ارتباط منطقی بین سطوح مختلف آموزش نظری و مهارتی و سطوح مختلف صلاحیت حرفه ای و همچنین، تعیین معیارها و شاخص های بهبود کیفیت در سطوح مختلف صلاحیت حرفه ای است.



بر این اساس، استاندارد ها و معیارهای سطوح صلاحیت حرفه ای بر اساس نظام طبقه بندی مشاغل کشور توسط سازمان ملی و مهارت و فناوری حداکثر ظرف شش ماه تدوین و ابلاغ می شود.



همچنین، صلاحیت های حرفه ای متناسب با «دانش، مهارت و نگرش» مورد نیاز هر یک از حرفه های بخش های صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ، حداکثر مشتمل بر (10) سطح (5سطح پایه، 4 سطح عالی و 1 سطح خبرگان خاص) طبقه بندی می شود.

بر این اساس، استانداردهای سنجش صلاحیت حرفه ای بر مبنای استانداردهای سطوح صلاحیت حرفه ای توسط دستگاه های ذی ربط تهیه و پس از تصویب شورا ابلاغ خواهد شد.



همچنین، سنجش صلاحیت حرفه ای افراد مطابق استاندارد سنجش صلاحیت حرفه ای هر یک از سطوح صلاحیت بر اساس سوابق تحصیلی، سوابق تجربی مستند و معتبر، آزمون های علمی و عملی به صورت کتبی و یا شفاهی و میزان تأثیر گذاری آنها مبتنی بر آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی که برای هریک از حرفه ها توسط سازمان ملی مهارت و فناوری با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و به تصویب شورا می رسد انجام خواهد شد.



بر این اساس، گواهینامه های صلاحیت حرفه ای بر مبنای سطح صلاحیت کسب شده توسط سازمان ملی مهارت صادر می شود. همچنین، دستگاه های اجرایی و سازمانهای حرفه ای و صنفی و بخشهای تعاونی و خصوصی موظفند جهت جذب نیروی انسانی مورد نیاز خود از نیروهایی که گواهینامه های صلاحیت حرفه ای مرتبط را کسب کرده اند استفاده کنند.



بر اساس این مصوبه، پیمانکاران و شرکت های داخلی و بین المللی جهت فعالیت در پروژه های جمهوری اسلامی ایران باید گواهینامه های سطوح صلاحیت نیروی کار خود را به تأیید سازمان مای مهارت و فناوری برسانند.همچنین، سازمان ملی مهارت و فناوری به منظور ارزیابی و سنجش صلاحیت های حرفه ای، ساز و کارهای لازم را به گونه ای طراحی کند که آزمون های سنجش صلاحیت را به صورت منطقه ای و یا ملی از طریق مراکز مجری سنجش صلاحیت در دستگاه های اجرایی فراهم کند.



بر اساس این مصوبه، مراکز مجری سنجش صلاحیت حرفه ای در دستگاه های اجرایی و سازمان های حرفه ای و صنفی متناسب با مخاطبان و گروه های هدف با کسب مجوز از سازمان ملی مهارت و فناوری مسئولیت سنجش صلاحیت حرفه ای افراد جهت احراز مشاغل مرتبط با دستگاه را دارند. این مراکز جهت برگزاری آزمون ها با هماهنگی های لازم از امکانات واحد های صنعتی و فضاهای مراکز آموزشی دستگاه مربوط استفاده می کنند.



همچنین، منابع درآمدی نظام صلاحیت حرفه ای از محل دریافت برگزاری بخش صلاحیت حرفه ای و شهریه دوره های تحصیلی، هدایا و کمکها و موقوفات اشخاص حقیقی و حقوقی، عواید حاصل از فروش اموال و حق دانش فنی، سهم دستگاههای اجرایی در آموزش و پژوهش و همچنین تسهیلات اعتباری تأمین می شود و بر اساس مصوبات هیئت امنای سازمان ملی مهارت و فناوری و در چارچوب آیین نامه های مالی و معاملاتی مربوط و قوانین برنامه پنجساله توسعه قابل هزینه است.