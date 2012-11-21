به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه آمده است:



بسم الله الرحمن الرحیم

الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و ذکروا الله کثیرا و انتصروا من بعد ما ظلموا و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون (شعرا/227)



جنایات هولناک رژیم صهیونیستی در غزه و قتل عام صدها مرد، زن و کودک مظلوم، بار دیگر چهره خونخوار گرگهای صهیونیست را از پشت پرده تزویر سال های اخیر بیرون آورد و خطر حضور این کافر جهانی را در قلب سرزمین های امت اسلام، به غافلان و مسامحه کاران گوشزد کرد. مقام معظم رهبری (مدظله العالی)



بار دیگر دستان پلید و منفور جلادان نگون بخت، سرزمین مردم مظلوم فلسطین را نشانه رفته و امروز اسرائیل جنایتکار با حمایت استکبار جهانی و آمریکای جنایت‌کار با حملات خود به کشتار مردم بی دفاع غزه پرداخته و با اقدامات وحشیانه خود قلب همه مسلمانان وآزادی خواهان سراسر جهان را به درد آورده است،مردم مظلوم غزه که به صورت مداوم با انواع فشارها و اقدامات غیرانسانی رژیم صهیونیستی روبرو هستند و همزمان با گسترش موج بیداری اسلامی و در آستانه حلول ماه محرم ، آماج حملات وحشیانه و غیر انسانی نظامیان این رژیم منحوس قرار گرفته اند.



در ادامه این بیانیه آمده است: طی چند روز گذشته ساکنان مظلوم نوار غزه در حالی شاهد جنایت ها و حملات غیرانسانی اسرائیل غاصب بوده‌اند که جامعه جهانی و بسیاری از کشورهای عربی و مسلمان در برابر این فجایع سکوت اختیار کرده و مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر به راحتی چشمان خود را بر این جنایات بسته اند.



ما دانش آموزان عضو انجمن اسلامی موضع مخالف و سرشارازعصبانیت وانزجارخود را ازاقدامات و جنایت های این رژیم متجاوز اعلام نموده و ضمن محکوم کردن اقدامات وحشیانه شان به سران رژیم صهیونیستی گوشزد می کنیم که این اقدام ضدانسانی بیش از پیش باعث فرو رفتن این رژیم در باتلاق اعمال شنیع و ضدبشر خودش خواهد شد و این نسل بیدار شده مردم فلسطین با ‏کشتار و تهدید از میدان به در نمی شود و خون هر جوان فلسطینی درخت نهضت ‏انتفاضه را آبیاری خواهد کرد و روزی فرا خواهد رسید که مسلمانان شاهد پیروزی ‏خواهند بود .



در پایان این بیانیه آمده است: ما ضمن بزرگداشت ایثارگری، رشادت و استقامت ملت مظلوم فلسطین از همه نخبگان و علما و مسلمانان جهان اسلام می‏خواهیم در این شرایط مهم در کنار تلاش برای تقویت اتحاد امت های اسلامی،از ایام ماه محرم برای آگاه کردن مردم نسبت به پیام های نهضت امام حسین(ع) و آموزه گیری از قیام کربلا و مقابله با ظلم و بی‏عدالتی و آشنا کردن مردم با جنایت های رژیم صهیونیستی بهره جویند و از جامعه جهانی و مجامع بین المللی و سازمان‏های حقوق بشری خواستاریم تا ضمن عمل به وظایف خود، وظایف خود اقداماتی عملی در حمایت از مردم مظلوم غزه به عمل آورند.



همانا وعده الهی در غلبه کامل مسلمانان به احزاب ‏شیطان از جمله آمریکا و اسرائیل و دیگر اذناب جهانی با نابودی استکبار به تحقق ‏خواهد پیوست.

