880 مورد تخلف منکراتی در اماکن عمومی قزوین رسیدگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زاجاکانی ظهر پنجشنبه در همایش بررسی راهکارهای گسترش امر به معروف و نهی از منکر با حضور آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، حجت الاسلام اسماعیل صادقی دادستان عمومی و انقلاب قزوین، روسای دادگستری شهرستانها، فعالان معاونت اجرایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در سالن اجتماعات دادگستری قزوین برگزار شد.

حسین زاجکانی در این همایش با ارائه گزارشی از مهمترین فعالیت های انجام شده ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گفت: توسعه طرح عیون خودرو و اماکن عمومی برای تقویت مشارکت مردمی در اجرای امر به معروف با جذب 85 نفر در دو مرحله اجرایی شده است.

وی گفت: تاکنون 880 مورد تخلف عیون خودرویی و اماکن عمومی گزارش شده که 120 مورد آن پس از ارشاد توسط پلیس اعمال قانون شده است.

زاجکانی بیان کرد: به منظور ارتقاء منزلت اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر با همکاری دادگستری استان اقدام به تشکیل دفاتر حمایت از آمران در پنج شهرستان هم راه اندازی شده است.

این مسئول گفت: تشکیل شورای آمر به معروف در یگان های مسلح، راه اندازی ستاد احیاء و فعال کردن طرح عیون خودرویی در شهرستانهای البرز و آبیک، برگزاری دوره هآی آموزشی و تکمیلی، برپایی مسابقات فرهنگی از کارهای انجام شده است.

وی افزود: همایش آگاه سازی و بصریت برای خانواده های نیروهای مسلح، شرکت در کمیسیون های استانداری، برپایی جشنواره حدیث و قرآن، حجاب و عفاف و توزیع ماهنامه راه رشد از دیگر کارهای صورت گرفته است.

در این مراسم از بسیجیان فعال ستاد احیاء معروف و نهی از منکر، سرهنگ غلامرضا میلانی، رئیس پلیس اماکن عمومی، سرهنگ پاسدار غفوری، معرفت پور آرین، کمیل یزدی، ادریس دهقان نژاد، مصیب مهرعلیان، حسین کشاورز نجفی، ناصر مهدی نسب و بهرام یار بیگی با اهداء لوح تقدیر شد.