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۶ آذر ۱۳۹۱، ۹:۰۲

همزمان با سراسرکشور/

مانور زلزله و ایمنی در 1800 مدرسه خراسان شمالی برگزار می شود

مانور زلزله و ایمنی در 1800 مدرسه خراسان شمالی برگزار می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی گفت: مانور سراسری زلزله و ایمنی هشتم آذر ماه در هزار و 800 آموزشگاه این استان برگزار می شود.

سیدعلی میرکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چهاردهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی چهارشنبه هشتم آذر ماه به صورت همزمان با مدارس کشور در هزار و 800 مدرسه مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خراسان شمالی نیز برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در این مانور دانش آموزان با اقدامات قبل ، حین و بعد از وقوع زلزله از قبیل ایمن سازی، پناهگیری، امدادرسانی و ... آشنا می شوند، تصریح کرد: این مانور با مشارکت مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی، آموزش و پرورش، جمعیت هلال احمر، صدا و سیما و دیگر دستگاه های این استان برگزار می شود.

میرکریمی با یادآوری اینکه سیزدهمین مانور سراسری زلزله در سال گذشته در تعدادی از مدارس شاخص استان برگزار شد، اظهار داشت: در سال جاری مانور سراسری زلزله در تمامی مدارس استان اجرا می شود.

وی اضافه کرد: کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله بوسیله ارتقا فرهنگ ایمنی و مقاوم سازی، ایجاد آمادگی برای انجام واکنش های صحیح و سریع در برابر زلزله، افزایش سطح آگاهی دانش آموزان در مورد زلزله و سایر پدیده های طبیعی، بالا بردن مهارت و توان عکس العمل صحیح و افزایش سرعت عمل دانش آموزان از جمله اهداف برگزاری مانور زلزله و ایمنی در مدارس است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که 168 هزار نفر از جمعیت 867 هزار نفری خراسان شمالی را دانش آموزان تشکیل می دهند؛ بر اساس نظریات کارشناسان زلزله، این استان بر روی خط زمین لرزه قرار داشته و از نظر زلزله خیزی در رتبه سوم کشوری جای گرفته است.
 

کد مطلب 1751423

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