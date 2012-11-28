کشورهای عربی خواهان مرغ ایرانی هستند

محمد یوسفی در گفتگو با مهر درخصوص امکان صادرات گوشت مرغ به کشورهای دیگر اظهارداشت: با توجه به افزایش میزان تولیدات گوشت مرغ در بازار جلساتی را با مسئولان مربوطه در وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انجام صادرات این محصول انجام داده ایم.

وی با بیان اینکه مسئولان امر برای انجام صادرات گوشت مرغ توافق کرده اند، ابراز امیدواری کرد تا ظرف هفته آینده بخشنامه مربوط به انجام صادرات گوشت مرغ از سوی مراجع ذیصلاح ابلاغ شود.

به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران، کشورهای آسیایی به ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از جمله متقاضیان دریافت گوشت مرغ ایرانی به شمار می آیند.

وی در ادامه با بیان اینکه ماهیانه درحدود 95 میلیون قطعه جوجه یکروزه تولید می شود، گفت: براین اساس، ماهیانه در حدود 150 تا 160 هزارتن گوشت مرغ در کشور تولید می شود که از این میزان در حدود 15 تا 20 هزارتن گوشت مرغ مازاد بر مصرف بازار وجود دارد.

یوسفی افزود: البته شرکت پشتیبانی امور دام بخش اعظمی از گوشت مرغ مازاد بر مصرف بازار را خریداری و ذخیره سازی می کند بطوریکه این شرکت دولتی روزانه بین 500 تا 800 تن گوشت مرغ را خریداری و ذخیره سازی می کند.

وی با اشاره به اینکه با توجه به میزان گوشت مرغ مازاد برمصرف بازار ماهیانه حداقل می توانیم درحدود 10 هزارتن گوشت مرغ به کشورهای هدف صادر کنیم، درعین حال گفت: البته هنوز مشخص نیست دولت برای صادرات گوشت مرغ عوارضی وضع کند یا نه ولی امیدواریم عوارضی برای صادرات این محصول وضع نشود تا تولیدکنندگان بتوانند با انگیزه بیشتری در سال تولیدملی، حمایت ازکار وسرمایه ایرانی این اقدام را انجام دهند.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران همچنین درباره قیمت مرغ در بازار عنوان کرد: درحال حاضر قیمت یک کیلوگرم مرغ درب مرغداری در حدود 3200 تومان و قیمت یک کیلوگرم گوشت مرغ در بازار بطور متوسط در حدود 4800 تومان است.