مشکل آبرسانی به شهرک صنعتی پرند تا یک ماه آینده حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله ترکی در حاشیه جلسه کارگروه تخصصی امور اقتصادی استان تهران که در شهرستان رباط کریم برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استان تهران حدود 16 هزار واحد تولیدی مشغول فعالیت هستند و عمده مشکلات آن ها را در کارگروه اقتصادی و ستاد تسهیل بررسی می کنیم.

وی افزود: جلسه امروز در شهرک صنعتی پرند رباط کریم برگزار شد و از نزدیک شاهد مشکلات این منطقه صنعتی بودیم که از یک سری مشکلات زیربنایی از جمله در حوزه آب شرب شهری و صنعتی رنج می برد.

معاون استاندار تهران ادامه داد:مقرر شد طی 15 روز آینده مشکل آب شرب شهری و صنعتی فاز یک شهرک صنعتی پرند بررسی شود و ما هم متعهد شدیم که هزینه انجام این کار را تامین کنیم.

ترکی گفت: تا یک ماه آینده آب شرب و آب صنعتی این شهرک تامین و این مشکل حل می شود.

وی با بیان اینکه آبفای جنوبغربی استان تهران، مشکلات آب صنعتی شهرک صنعتی پرند را بررسی می کند، افزود: این پروژه نیازمند 10 میلیارد تومان اعتبار است که بخشی از این هزینه را استانداری تامین می کند و تا یک سال آینده معضل هر دو فاز رفع می شود.

این مسئول درباره ادغام فازهای یک و دو شهرک صنعتی پرند اضافه کرد: در این جلسه مقرر شد سه پیشنهاد کارگروه برای وزاری صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی ارسال تا بحث ادغام این دو فاز با یک تصمیم گیری مناسب در حوزه وزارت خانه های مذکور به نتیجه برسد.

ترکی در پاسخ به سوال خبرنگارمهر درباره بخشنامه استانی مبنی بر عدم دخالت شهرداری ها در شهرک های صنعتی گفت: شهرداری ها درحوزه استحفاظی که تحت پوشش شهرک های صنعتی هستند طبق قانون حق مداخله ندارند.